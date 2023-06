Néstor Rego acusa a PSOE y PP de bloquear las propuestas contra los déficits de Lugo

El que fuera diputado del BNG en las Cortes en la última legislatura, Néstor Rego, prevé que este frente nacionalista obtendrá por primera vez en su historia un escaño al Congreso por la provincia de Lugo en las próximas elecciones del 23-J. Esas son las cuentas que hace el político de O Vicedo si se repiten los resultados de los pasados comicios municipales.

"As persoas que votaron o BNG o 28 de maio darían representación ao BNG pola provincia de Lugo. Por tanto, é perfectamente posíbel e estamos convencidos de que o farán, de que volverán a coller a papeleta do BNG sabendo que é o mellor para esta cidade e para esta provincia", afirmó Néstor Rego, que mantuvo este viernes en la capital lucense un encuentro con miembros de los grupos municipal y provincial nacionalistas.

Néstor Rego considera que en un Congreso "sen maiorías absolutas", como a su juicio depararán los resultados del 23-J, es "o momento de votar en chave galega confiando no BNG", lo que "servirá para defender o país e avanzar en políticas sociais que beneficien as clases populares da Galiza e do conxunto do Estado".

El exdiputado nacionalista criticó la actitud de los partidos de ámbito estatal (PSOE, PP y Unidas Podemos), que "actuaron sempre ás ordes das súas direccións de Madrid e rexeitaron as propostas do BNG para superar o déficit histórico que sofre Lugo en materia de infraestruturas". Así citó la modernización de la vía ferroviaria, su conexión con Santiago o la finalización de la autovía con la capital gallega, la A-54.

"Só o BNG defendeu no Congreso as infraestruturas de comunicación que Lugo precisa para saír do illamento frente a un PP que non actuou nos seis anos que estivo no goberno e frente a un PSOE que mesmo actuou en contra dos intereses de Lugo rexeitando as enmendas que o BNG veu presentando aos orzamentos nos últimos tres anos", afirmó.

Además, denunció "o incumprimento" de los dirigentes socialistas de parte del acuerdo de investidura" que, entre otras medidas, contemplaba la creación de un juzgado específico de violencia de género en Lugo, lo que a su entender es "moi grave" porque "en políticas de igualdade son precisos feitos e medios non só retórica".

Pese a esos incumplimientos, Rego dijo que el BNG consiguió "desbloquear" la agenda gallega en la última legislatura. Entre las medidas que citó que se están ejecutando figuran la modernización y electrificación de la red ferroviaria entre Lugo y Ourense.

Por su parte, el teniente de alcaldesa en funciones de Lugo, Rubén Arroxo, que calificó con "matrícula de honra" la labor de Rego, afirmó que "vendo o exemplo dos vascos e cataláns, temos que ter un grupo galego forte para condicionar o Goberno e reclamar maior investimento e execución orzamentaria para que Lugo poida desenvolver todo o seu potencial a nivel económico e social".