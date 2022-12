Un regalo que da la vida

Esta mujer de 40 años reconoce estar ahora viva gracias al trasplante de médula ósea de su hermana Laura, con la que comparte una compatibilidad genética del 100 por ciento, lo que le permite decir que, dentro de lo que cabe, ella tuvo más suerte que otros.

Elena Velasco Vázquez fue diagnosticada hace siete años de un linfoma de Hodgkin y un cáncer hematológico. La solución definitiva era un trasplante de médula ósea. Tras intentar el autotrasplante, hubo que pensar en otra persona, totalmente compatible con Elena, que pudiese donar células madre de su médula ósea para regenerar la de ella por completo y, como quien dice, volver a nacer. De sus tres hermanas, solo una tenía esa compatibilidad, lo que no siempre es fácil.

"Só a cuarta parte dos enfermos atopan un doante idóneo dentro da súa familia, especialmente entre os irmáns. Os fillos únicos xa non teñen esa posibilidade e cos pais é máis complicado. Por iso, o 75 por cento da xente que necesita un transplante de médula ósea ten que recurrir o Banco de Médula, de aí a importancia de que haxa doantes", explica Elena.

Incertidumbre. Cuando el enfermo se ve abocado a un trasplante de médula para salvar su vida, la situación psicológica por la que pasa es de una gran angustia e incertidumbre. "Se non se fai un transplante inmediatamente, esa persoa pode falecer. Por iso, é moi importante que a xente se apunte a un banco para doar médula ósea", indica.

Para ser donante, es necesario tener entre 18 y 40 años. La donación de médula no duele. "A miña irmá puxéronlle inxeccións para producir moitas células nai e para que estas foran ao seu torrente sanguíneo. Despois diso, extráenlle o sangue e collen as células nai. O resto do sangue volve ao seu corpo", comenta Elena.

Esta actriz de Achádego se empeñó en mantener su vida pese a la enfermedad e incluso siguió actuando, con un catéter en el brazo

Más complicada es la recepción de las células madre. "Sometéronme a unha quimioterapia intensa para destruír o interior da miña médula ósea e rexenerala coas células nai da miña irmá a través dunha transfusión, que recibín en cinco minutos. Despois hai que agardar que aniden estas células para que, á súa vez, produzan células sanguíneas", afirma.

Elena comenzó a fabricar una nueva sangre con estas nuevas células madres que le regaló su hermana. A raíz del trasplante, cambió su grupo sanguíneo. Antes, era A+ y pasó a heredar el de su hermana, el B+. "Outra cousa curiosa é que tes que volver vacinarte de todo porque hai unha nova médula ósea, que perdeu toda a memoria. A vacinación é moi importante porque quedas moi inmunodeprimida", manifiesta Elena Velasco Vázquez al rememorar su experiencia.

Sobrellevar todo esto a nivel psicológico no es fácil "porque, cando se complican as cousas, pensas que a morte pode ser unha realidade", dice Elena, que ahora pretende ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo a través de la asociación Asotrame, de trasplantados de médula ósea de Galicia.

"Contar a miña experiencia pode axudar a outros porque é importante ver que hai xente que non morre. Eu intentei seguir coa miña vida normal. Seguín actuando co grupo Achádego, mesmo cun cateter no brazo, con perruca ou sen pestanas nin cellas. Non deixei de facer nada. Era a maneira de sentir que estaba presente na vida", apunta.

Achádego: gala benéfica este sábado en Lugo