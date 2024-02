Ana Pontón, aspirante a la presidencia de la Xunta por el BNG, adelantó este domingo que habría una inversión significativa para "reforzar a Atención Primaria" en el supuesto de que su formación liderase el próximo Gobierno gallego. La política sarriana, que se dirigió a centenares de personas que llenaban los bajos y parte de la primera planta de la plaza de abastos de Lugo, afirmó que "temos un goberno na Xunta ao que non lle importa xogar coa sanidade pública" y fue más lejos al denunciar que "queren deteriorar a sanidade pública para beneficiar á sanidade privada" con medidas como "recurtar 2.100 millóns en Atención Primaria", sin que hiciese referencia al período en el que se habría ejecutado esa rebaja. En su opinión, "iso explica que as listas de espera sexan tan longas e que os nenos non poidan ir ao pediatra".

La solución que propuso es que la sanidad pública "sexa unha prioridade", que se materialice "nun gran reforzo de Atención Primaria, a saúde mental e a atención aos maiores".

Hizo una parada en su discurso para hablar sobre los mayores, "que queren que os atendan na súa casa para pasar esa etapa no seu fogar e coa súa xente, porque esas xeracións que traballaron tanto teñen dereito a unha vellez tranquila".

En el otro extremo de edad, en el de los jóvenes, remarcó que las políticas del Partido Popular en la Xunta "fixeron emigrar 200.000 nos quince anos" que lleva esa formación en el poder. "Non quero que fagan as maletas para emigrar, senón para viaxar".

Denunció una falta de oportunidades laborales provocada por la reducción de la industria en Galicia. Enlazó ese problema económico con el "debate enerxético". Señaló a las renovables como campo de futuro, si bien lamentó que "temos moitos muíños de vento por todas partes, pero as nosas empresas non son máis competitivas porque se está producindo un expolio enerxético", por lo que propuso que "o vento que sopre para todos e non para uns poucos". Llamó a "eliminar as portas xiratorias" y a que "nos compensen pola enerxía que producimos; tamén polos custes ambientais e sociais".

La primera medida sería que "os galegos paguen unha tarifa máis barata": Vendría seguida de la creación "dunha compañía eléctrica 100 por 100 galega, como existen en Francia, Italia, Portugal, e agora en Alemaña". Subrayó que las empresas públicas de los países nórdicos "traballan no sector eólico".

Una parte de su intervención estuvo centrada en Lugo. "Escoitei a Rueda dicir que o PP ten palabra", frase que utilizó para preguntarse por proyectos anunciados por los populares: "Ían pagar desde a Xunta unha autovía de Lugo a Ourense, dixeron que se gañaba o PP Alcoa non pechaba, dixeron que rehabilitarían A Tinería, que farían vivenda pública, que farían o museo da romanización e un centro aeronáutico en Rozas, que sería a Citröen de Lugo".

Rubén Arroxo, durante su intervención. EP

El líder del Bloque en el Concello de Lugo, Rubén Arroxo, señaló el 18 de febrero "como unha oportunidade histórica" para que "os galegos poidan ter a oportunidade de defender o seu".

Montserrat Valcárcel, integrante independiente de la lista nacionalista, puso a Ana Pontón como una futura presidenta "cun proxecto, fronte a un PP que non ten ilusión, soamente bonos". Como profesora de universidad, prometió "unha educación pública de calidade" en el caso de que el BNG gobierne en Galicia.