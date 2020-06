"Rediseñamos todo el rocódromo con nuevas vías de escalada, retos y entrenamientos"

Felipe Guinda es responsable del área de escalada de Climbing Planet, la empresa que gestiona el rocódromo de Lugo, actualmente la mejor instalación indoor de escalada de España.

¿Cuándo reabrirán el rocódromo al público?

Este próximo lunes 8 de junio abriremos de nuevo al público el rocódromo de Lugo. Estuvimos preparando y limpiando toda la instalación, con todos los requisitos que la legislación exige y un estricto protocolo como consecuencia del Covid-19. Rediseñamos absolutamente todo el rocódromo, con nuevas vías de escalada, nuevos retos y entrenamientos. Añadimos también un nuevo control de calidad, con lo cual la apertura está plenamente garantizada.

¿Qué procedimientos especiales para la utilización de la instalación desarrollaron como prevención ante el Covid-19?

Los escaladores encontrarán la instalación absolutamente limpia, impoluta, y además nos encargaremos de preparar al público asistente. Disponemos de alfombrillas desinfectantes, tanto a la entrada, para el calzado de calle, como en el interior para los pies de gato. Tenemos también desinfectantes para manos en la entrada general y en interior del recinto. Los escaladores antes y después de escalar se tienen que desinfectar tanto pies como manos. Asimismo haremos controles de temperatura al entrar, para que no pueda acceder nadie con fiebre y, además habrá controles de distancia de seguridad. Hemos separado las zonas para que los escaladores no puedan estar uno cerca del otro, tanto en el área del builder como en las demás. Donde haya un escalador las vías inmediatas, a la derecha y la izquierda, no podrán utilizarse hasta que finalice esa persona.

"Lugo tiene la mejor instalación de España, la más completa, y con diferencia"

¿El rocódromo de Lugo es la mejor instalación de escalada indoor de toda España?

Sin ningún lugar a dudas. En Lugo tenemos la mejor instalación de España, la más alta, la más desplomada, la más grande... Ahora mismo es la más completa con bastante diferencia. El muro de dificultad tiene 15 metros de alto y 15 de desplome. Tenemos un muro muy largo, una zona de iniciación y uno de los pocos muros de competición de velocidad que hay en España. Ahora mismo este rocódromo está a un nivel que nos permitiría albergar una Copa del Mundo o traer una prueba de las Olimpiadas. Es una instalación magnífica.

Está homologado tanto para competiciones nacionales como internacionales. ¿Tienen previsto desarrollar algún evento?

Están previstas diferentes competiciones y exhibiciones con la participación de algunos de los mejores escaladores del mundo y de España. Haremos clinics y muchas otras cosas. Esta instalación nos permite desarrollar todo tipo de actividades, desde las más básicas, de iniciación –como hacemos a través de nuestra escuela—, hasta los niveles más técnicos. Los mejores escaladores del mundo tienen aquí un campo de juego perfecto.

Usted está al frente de la división de escalada de Climbing Planet. ¿Cómo se inició en este deporte?

Llevo escalando desde los 17 años, hace ya más de 30, y toda mi vida profesional está ligada al monte y la escalada. Desde los primeros años creando rocódromos, cuando el boom de su creación en España, hace 20 años, hasta ahora. Soy técnico deportivo en escalada y profesor y miembro de la Escuela Española de Alta Montaña desde hace muchos años. Trabajo en diferentes proyectos relacionados con la escalada, como en este caso concreto en rocódromos, y comerciales, con material de montaña o creación de nuevos campos de trabajo, pero siempre en relación con temas de montaña.

¿Qué es Climbing Planet?

Es una empresa que se dedica a actividades de ocio y que nació de la escalada. Ahora mismo esta área está entre las más importantes de una estructura que también combina programas de ocio infantiles y virtuales. La escalada continúa siendo nuestro motor.

"Seguimos con los cursos de iniciación y los hemos ampliado"

¿Qué novedades formativas ofrecerá Roco Lugo a partir de este próximo lunes?

Seguimos con los cursos de iniciación y los hemos ampliado en distintos niveles, para que el público pueda disponer desde lo más básico hasta escalada avanzada. Dentro de la escuela hay los niveles 1,2 y 3, así como una escuela infantil para niños y niñas de 8 a 14 años, con juegos y actividades especiales para que lo pasen estupendamente, siempre con todos los niveles de seguridad garantizados. En los tres niveles de iniciación los profesores enseñan desde las técnicas más básicas de iniciación, para que puedan avanzar progresivamente hasta alcanzar un nivel en el que sean autónomos e independientes por sí solos. Les ofrecemos material y estas magníficas instalaciones, con una excelente programación para que se desarrollen de un modo muy evolutivo, de principio a fin, y que sean los alumnos quienes vayan descubriendo y encuentren su terreno de juego y aprendizaje, sin ningún tipo de problemas.

El rocódromo de Lugo dispone de plataforma de rápel, una las ventajas de estas instalaciones.

Sí, en España muy pocos rocódromos tienen plataforma de rápel y es algo que hemos incluido aquí. Ofrecemos un curso en donde se imparten desde aprendizaje a técnicas avanzadas, con la diferencia que un ambiente como el que hay en Lugo, junto a la altura del rocódromo, en pocos sitios se encuentran. Es la diferencia. Aquí podemos enseñar todo el abanico existente en modalidades y técnicas de escalada.

La seguridad es algo en lo que inciden de modo especial. ¿Cómo?

Por supuestísimo. Controlamos minuciosamente la seguridad de la instalación, que está perfectamente certificada y con un mantenimiento constante. Para nosotros es básico que la instalación esté perfecta, como está. Cuidamos muchísimo también el garantizar la seguridad de los escaladores, tanto de quienes van por su cuenta como de los de la escuela, que trabajen con todos los medios de seguridad. En este rocódromo el riesgo no es cero, porque eso es imposible, pero sí es casi cero. Está muy controlado.

¿Qué horarios tendrá el rocódromo a partir del lunes?

El horario de apertura al público es de 16.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, y los fines de semana en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. Los cursos se impartirán entre martes y sábados desde las 18.00 a las 21.00 horas. Los precios de momento se mantienen como estaban hasta ahora, y de cara al futuro tenemos pensado adaptar los de los cursos.

¿Disponen de bonos o existe la posibilidad de federarse?

Todas aquellas personas que lo deseen pueden hacerse socias del club de escalada Roco Lugo y una cuota fija al mes les dará la opción de acceder todos los días. Las personas federadas tienen un precio especial y también tenemos convenios con asociaciones y entidades lucenses, como pueden ser Forus o el CD Lugo, entre otros. En estos casos también se les hace a sus asociados un pequeño descuento en la entrada diaria.

Querrá animar al público en general, y a los aficionados lucenses a la escalada en particular, para que se acerquen al rocódromo a disfrutar de las instalaciones a partir del lunes.

Claro. Estamos convencidos de que después de tres meses en casa, todos confinados y con muchas ganas de hacer ejercicio, tanto padres y madres como los niños y niñas, o los propios escaladores, que estamos muy acostumbrados a hacer ejercicio continuamente, acudiremos este lunes a la reapertura del rocódromo. Sin duda ya todos tenemos unas ganas locas de poder disfrutar de estas instalaciones. Precisamente con ese objetivo hemos preparado el rocódromo. Animo a todas las personas de Lugo, y de otras zonas de Galicia cuando se permitan los desplazamientos interprovinciales, a venir y ver todos los cambios que hemos hecho.