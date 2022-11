Aunque bien anclada en el territorio peninsular, Lugo bien se podría dibujar como una isla. Hasta 171 millones de vehículos circulan anualmente por los grandes ejes viarios de la provincia y todos ellos sufren los agujeros negros que suponen las barreras de una red de carreteras incompleta y lastrada de deficiencias.

El último gran mazazo para las comunicaciones, y por tanto para la economía, fue la caída del viaducto de Castro, en la A-6. De momento solo se ha puesto un parche al problema y el embudo en ese paso clave para Lugo ya está generando consecuencias graves. Se trata de un impacto que era previsible si se tiene en cuenta que por esta autovía a su paso por la provincia se registra una media diaria de 110.873 vehículos.

"Las soluciones planteadas al derrumbe no son suficientes y en estos momentos existen demoras importantes en la entrega y recepción de mercancías, lo que supone un lastre tanto para el sector logístico como para el productivo", señala un informe de la CEL.

A-6. SEBAS SENANDE

A-6 ► Una puerta fallida en la que se atasca la economía

Si España es la periferia de Europa, Lugo viene a estar en la periferia de la periferia, de modo que las deficiencias en las infraestructuras castigan de forma especial su economía. La caída del viaducto de Castro ya genera demora en la salida y entrada de mercancías, lo que está dañando a las empresas, advierte un informe de la Confederación de Empresarios de Lugo.



La patronal apunta que "evidentemente" la situación de la A-6 tiene "una repercusión muy negativa en la competitividad, no solo de las empresas lucenses, sino también de las de A Coruña".

Visto ya el alto coste del derrumbe en la A-6, los empresarios temen que la situación se agrave, y mucho, con la llegada del mal tiempo, que puede suponer el bloqueo definitivo de "la única vía de salida de Lugo hacia la Meseta".

Ese problema inquieta al sector del transporte. José Fernández, presidente de Tradime, ve inviable la propuesta del Gobierno de redirigir los camiones por la N-120 cuando haya amenaza de nieve. No es solo que supone alargar 70 kilómetros el viaje, es que esa vía "ni por firme ni por estructura es apta para asumir todo el tráfico de la A-6", dice.

N-120. AEP

N-120 ► La inviable alternativa para los transportistas

La alta siniestralidad de la N-120 habla por si sola de los problemas de esa vía del sur de la provincia por la que se quiere dirigir el transporte de mercancías cuando haya amenaza de nieve. No solo supone hacer 70 kilómetros más, es que la carretera no reúne condiciones y, por tanto, no es alternativa, dicen los transportistas. Se evidencia que la A-76 hace falta, señalan.



La situación es para Fernández una prueba de que hay que acometer la construcción de la A-76, una de esas autovías proyectadas hace lustros pero que nunca pasa de ser un dibujo en un papel.

Empresarios y transportistas están pendientes de la reunión del día 15 que debe aclarar las causas de la caída del viaducto de la autovía y de que se den ya pasos efectivos para su reconstrucción.

Pero siendo la situación de la A-6 una urgencia, empresarios y ciudadanos no se olvidan de que hay mucho que hacer para resolver el aislamiento de una provincia con grandes deficiencias en materia de carreteras, pero también aislada de las conexiones ferroviarias y hasta de la marítimas pese a sus muchos kilómetros de costa.

Ferrocarril

Un tren aún en vía muerta

Una respuesta parlamentaria desveló esta semana que no hay planes definidos para la recuperación del tren hotel de Lugo a Barcelona. La provincia sigue sin recuperar servicios que había antes de la pandemia y el ferrocarril sigue sin ser una solución a los problemas de aislamiento de Lugo. Con frecuencia ni tan siquiera hay billetes para los trenes que sí circulan.



Obras en marcha

Hay obras en marcha para mejorar la conexión con Ourense y permitir que los lucenses lleguen en un tiempo razonable a conectar con el Ave.



Pero esas inversiones en ejecución, las mayores en muchos años y que permiten electrificar la red y mejorar la vía, están por debajo de las que se habían anunciado durante años.



Única dirección

Y de momento solo se actúa en la línea entre Lugo y Ourense. La conexión con A Coruña permanece de momento en el olvido y, mientras, se multiplican también las voces que reclaman la conexión ferroviaria de Lugo con Santiago.



La CEL, de hecho, no deja de llamar la atención sobre el hecho de que "Lugo es la única provincia marítima en España que no cuenta con Autoridad Portuaria propia, lo que implica falta de inversión y dejadez con respecto a nuestras infraestructuras portuarias". Además, no consta que repercutan en la provincia los ingresos que generan las tasas de esta actividad, remarca.

La lucha por la autoridad portuaria lleva décadas siendo un clamar en el desierto y, ante la precariedad general de las infraestructuras, ni siquiera ocupa el lugar más destacado de las reivindicaciones.

Las autovías y el tren se llevan la atención. Y en este momento, junto a la A-6, es la autovía de Santiago la que más clamores genera. No se prevé que esté acabada hasta finales de 2024. Es el último plazo de muchos. Es clave para la conexión con Santiago y de la ineficacia de la infraestructura actual da cuenta el hecho de que la incompleta A-54 actual registra solo 8,5 millones de vehículos anuales, 23.462 al día.

A-54. AEP

A-54 ► Ansiada conexión con los ejes gallegos

Lugo es la única capital de provincia gallega que sigue sin estar conectada con Santiago por autovía. Se ha avanzado, pero el viaje sigue siendo penoso y la espera para la apertura total de la A-54 aún será larga. Finales de 2024 es el último plazo dado por el Gobierno. En juego no está solo la conexión con Santiago, sino también con ejes claves de la Galicia atlántica.



Está muy lejos, por ejemplo, de los 40,6 millones de vehículos al año de la N-642, la precaria carretera de A Mariña, comarca que espera eternamente por una autovía que nunca llega.

N-642. SEBAS SENANDE

N-642 ► A Mariña, una isla dentro de Galicia

Los datos del Ministerio de Transportes –previos a la pandemia– indican que la carretera de A Mariña es la de más tráfico de la provincia: 111.270 vehículos diarios. Pero la autovía no llega y la carretera discurre en gran parte entre poblaciones. La comarca también espera por la parte del corredor que debe hacer la Xunta.



Y si se trata de esperas eternas, otro buen ejemplo es la prometida y nunca ejecutada autovía de Ourense por Chantada, pese a que es otro eje clave para la provincia. La actual carretera, la N-540, sembrada de baches, mal firme y curvas traicioneras, registra 16.6 millones de vehículos anuales.

A-56. M.P.

A-56 ► Un espejismo en dirección Ourense

Un tramo de 8,8 kilómetros. Es todo lo que hay construido de la autovía de Ourense, una de esas obras condenadas al olvido pese a que la actual carretera tiene mucho tráfico, acumula deficiencias y no llega para cubrir las necesidades de tener una buena salida hacia Portugal. Los empresarios ven clave esa autovía, al igual que la proyectada entre Chantada y Ourense.



Los datos de tráfico registrados por el Ministerio de Transportes evidencian que viajeros y mercancías deben moverse por una red muy deficitaria y que el aislamiento es una traba para la actividad económica. La N-120, esa carretera por la que los transportistas ven inviable sacar las mercancías que salen por Pedrafita, está entre las de menos tráfico de la red general de la provincia: 2,9 millones de vehículos al año. En un volumen de tráfico tan pobre se resume el despoblamiento y el escaso vigor económico del territorio que esa vía atraviesa en Lugo. Como los transportistas, en las poblaciones de la zona sur también respiran por la construcción de la A-76.

Son la A-6, la carretera de A Mariña y la A-8 los grandes pulmones por los que respira la economía de la provincia. Pero todos ellos están congestionados. Por la A-8 se mueven 31.9 millones de vehículos anuales, un volumen que da cuenta de la importancia de la vía a pesar de que nació ya coja, con unos problemas de visibilidad por la niebla a los que se trata de poner remedio desde hace años pero que no dejan de evidenciar que las inversiones a Lugo llegan tarde y, con frecuencia también mal. De hecho, por la N-634, la carretera a la que la A-8 debía dar el relevo, sigue registrando el paso anual de 6,3 millones de vehículos.

A-8. AEP

A-8 ► Una frontera de niebla y viento

Clave para la conexión con A Mariña, con la cornisa cantábrica y con la salida más rápida hacia la frontera francesa, los fallos en la construcción en el alto de O Fiouco, que aún hoy se intentan paliar, fueron un varapalo. Niebla y viento son un obstáculo que hay que superar definitivamente, dice la CEL, porque en juego está la relación comercial con Europa.



El gran escaparate de las deficiencias en materia viaria está en las grandes vías estatales, lo que no quiere decir que los usuarios del resto de carreteras no esperen mejoras. De la red autonómica, la principal obra completada es la autovía de Lugo a Ferrol, con 2,1 millones de vehículos anuales.

Por la de Sarria, vía de la que ya se ha abierto un tramo desdoblado, circulan unos 2,5 millones de vehículos al año. De Sarria a Monforte, el tráfico ya se reduce y se queda en cerca de 1,8 millones.

La Xunta, en tanto, prepara también la mejora de la carretera de Viveiro, clave también para A Mariña, pero aún no hay solución para la variante de la ciudad del Landro.