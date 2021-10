La recuperación sanitaria y de aforos cambia las reglas de juego de las terrazas

La ampliación de las terrazas y la supresión de las tasas que los hosteleros pagan por ellas podrían estar llegando a su fin vista la gran mejoría sanitaria, que a cada día que pasa trae más normalidad. El gobierno local todavía no ha tomado una decisión, según asegura, pero el radical cambio de escenario respecto a hace un año abre el debate sobre si la Administración debe seguir compensando a la hostelería por las pérdidas sufridas.

Las opiniones están divididas entre los ciudadanos y también en el sector. Hay profesionales, como Suso Díaz, de la cafetería y cervecería Cook, en Augas Férreas, que admite que la normalidad es ya "case absoluta" y que lo justo es que se reduzcan el número de mesas en las calles y se empiece a pagar por su instalación. "Eu só podo dar grazas porque as terrazas foron o que nos salvou, pero cada vez a xente vai dando un pasiño máis e se nos cobran é xusto".

Suso Díaz (Cafetería Cook): "As terrazas salváronnos, pero agora xa non é necesario tanto espazo e é xusto que nos cobren por elas"

Su establecimiento fue uno de los que durante meses ocupó muchos metros de acera, plazas de aparcamiento y hasta un carril de circulación, pero poco a poco ha ido reduciendo el número de mesas porque a cada día que pasa más clientes se animan a consumir en el interior. "Hainos que non, clientes fixos de hai anos e de certa idade aos que agora non os moves da terraza", afirma, pero ve lógico que se busque un equilibrio con el resto de la sociedad, desde los vecinos, que en este tiempo han sufrido más molestias, hasta los conductores. "Nesta zona móveste un pouco e aparcas, pero noutros puntos da cidade entendo que é máis difícil", reconoce.

Elías Vázquez, propietario de dos negocios en Campo Castelo (Chuché y Vitato), no tiene la misma perspectiva, entre otras razones porque en las zonas peatonales las terrazas tienen si cabe más atractivo. "A tendencia xa vai ser terraza para sempre, pase o que pase, é o que quere a xente. O lóxico sería que o Concello nos deixase seguir coas mesas que temos, sempre que se garanta o paso de vehículos de emerxencia; que nos reducise as taxas e que ese diñeiro o puidésemos investir en acondicionar ben as terrazas, con teitos, estufas...", opina.

Elías Vázquez (Chuché y Vitato): "A xente segue querendo terraza, pase o que pase, se se nolas reducen teño que despedir a dúas persoas no inverno"

El Campo Castelo es una zona históricamente poblada por terrazas. Miguel Moscoso, gerente de la tienda de artículos deportivos Ndorfina, apuesta por mantener los espacios extra de las terrazas porque "como dueño de un negocio me interesa que venga el mayor número de personas posible", aunque siempre "que se no se sobrepase un límite", argumenta.

Se dan también situaciones de inseguridad en algunos puntos de la ciudad, ya que hay mesas situadas justo al lado de carriles de circulación de vehículos. "Pódeseche ir o coche, eu sempre o vin moi perigoso", opina Marina Linares, vecina de Lugo. En otros lugares, las terrazas fueron el detonante para avanzar en peatonalizaciones, como será la de parte de la Rúa Rafael de Vega.