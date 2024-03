Recuerdos de un polígono en llamas

El fuego de Desguaces Sidegal devolvió a los lucenses el recuerdo del gran incendio de O Ceao de 2021, que afectó a seis empresas y amenazó a muchas otras, entre ellas una gasolinera. Dentro de tan solo quince días, el 11 de abril, se cumplen tres años de un suceso que llenó la ciudad de humo y desolación.

Aquella mañana, un domingo como otro cualquiera, las llamas no tuvieron piedad y se cebaron con el polígono, dejando daños millonarios. En aquella ocasión no hubo heridos -ya que las naves se encontraban cerradas- pero los afectados tardaron mucho tiempo en reponerse de un incidente que les obligó a reinventarse. Los propietarios de Castro Parga, Recambios Fraín y Recambios Al Volante vieron como sus naves se calcinaban por completo, pero no dejaron que el fuego arrasara con su optimismo.

Un año después del suceso, Antonio de Castro reconocía que había pasado doce meses "muy duros", pero miraba al futuro con esperanza. En su caso, pudo retomar la actividad tras el incendio porque el fuego respetó la parte de la fábrica de pinturas y la empresa contaba además con varias tiendas en Lugo y en otros puntos de la provincia, que siguieron funcionando con normalidad.

Marta García, de Recambios Al Volante, también vivió un duro revés al ver como las llamas destrozaban las instalaciones de la empresa que habían fundado sus padres y que llevaba treinta años funcionando en el polígono. En su caso, siguieron trabajando en la tienda que tenían en Germán Alonso. "De la nave de O Ceao no se salvó nada. En un principio nos dijeron que el edificio se podría reconstruir, pero los informes posteriores concluyeron que no era seguro, así que lo descartamos", explicaba.

Por su parte, Francisco Dorado, de Recambios Fraín, contempló impotente como dos de sus naves se convertían en ceniza. En el momento del suceso, ya estaba construyendo otra instalación justo delante de las dos que ardieron. "Nosotros seguimos trabajando y mantuvimos en todo momento la totalidad de la plantilla, pero aún así el fuego nos ocasionó un gran perjuicio. Hay que pensar siempre que la vida sigue y hay que tirar hacia delante en la medida de lo posible", comentaba.

Posteriormente, Recambios Al Volante llegó a un acuerdo con Fraín y le vendió el solar que resultó afectado por el fuego para levantar una nueva nave, de 7.000 metros de extensión, para almacenaje de repuestos.

SEGUROS. Además de reubicarse y volver a ganarse la confianza de su clientela, los afectados tuvieron que lidiar con las aseguradoras, un litigio que continúa abierto. Tras siete horas de trabajo intenso, nueve días de extinción y 1,5 millones de litros de agua gastados, los expertos llegados de Madrid para colaborar con la Policía Nacional de Lugo concluyeron que la causa del incendio había sido un cortocircuito en la nave de Castro Parga. Nada intencionado, ni posiblemente negligente. Sin embargo, al margen de la posible responsabilidad penal -que previsiblemente quedará en nada- el suceso abrió una guerra entre aseguradoras.

Además, una de las compañías llevó al Concello de Lugo al juzgado al entender que la administración tuvo una gran responsabilidad en el desenlace del suceso por la falta de presión suficiente de agua para cargar cisternas y apagar el fuego. La aseguradora intentará repercutir al Concello el coste de los daños que sufrió la firma a la que da cobertura y seguramente éste no sea el único contenciosos que llegue al juzgado.

A pesar de que los principales afectados de aquel incendio vivieron un momento complicado, todos ellos continuaron desarrollando su actividad laboral poco tiempo después y lograron reponerse del varapalo, un espejo en el que podrá mirarse, ahora y aún maltrecho, el propietario de Desguaces Sidegal.

La 'suerte' Friogoríficos Alonso: "Outra vez quixo vir cara nós o lume"

La empresa de Javier Trashorras, contigua a Sidegal, se trasladó a esta sede después del incendio de 2021, del que se libró por poco.

En Frigoríficos Alfonso tienen buena y mala suerte a la vez. Hace tres años vieron el fuego asomarse a su puerta y se salvaron, y este martes les volvió a ocurrir lo mismo. Quizás por eso, con un tono de temor en la voz, su gerente, Javier Trashorras, se lamentaba de que "outra vez quiso vir cara nós o lume".

Tras el grave incendio de hace tres años, la empresa decidió trasladar su sede a un nuevo enclave, en busca de seguridad. Sin embargo, no pudieron evitar el segundo susto importante en el polígono. Vivieron este martes momentos de inquietud y, como ya les ocurriera en la anterior tragedia, tuvieron que afanarse este martes en sacar todo el material inflamable de la nave para evitar daños mayores en el caso de que el fuego les llegara a alcanzar. Evitaron lo peor y por eso su gerente decía con cierto alivio que "para o que puido ser, nin tan mal". Y es que, reconocía, "cando empezou o lume, tiña mala pinta".

De hecho, Trashorras miraba este martes de frente a la buena suerte que acompaña a la firma que dirige y no dejaba de celebrar que a ellos este martes les ayudó el aire, porque soplaba en dirección contraria a la de su nave y eso fue "a salvación". Contribuyó también a contener el problema que la respuesta de los bomberos fue muy rápida, apuntaba. Añadía que también ayudó la hora, el hecho de que el incendio se desatase de día, cuando todo el mundo estaba ya trabajando y la reacción pudo ser rapidísima.

Pero aunque la suerte les sonrió por segunda vez, Trashorras apuntaba que queda ahora en su empresa trabajo por hacer hasta recuperar la normalidad. Fue muy difícil trabajar así, porque en la nave se acumuló mucho humo y no era posible que el personal permaneciera dentro en condiciones de seguridad.

Ahora queda por delante evaluar la situación de la nave, aunque a priori parecía que no se habían producido grandes desperfectos, contaba el empresario. Se intentó, con todo, empezar a recuperar parte de la normalidad y este martes por la tarde se trabajaba ya en ordenar y poner a recaudo todo el material que hubo que sacar durante la mañana a la carrera para evitar males mayores.