Siro López: "Recuerdo jugar de niño al fútbol en el fondo de la Praza Maior cuando estaba en tierra"

La relación de Siro López (1956) se extiende entre su Sarria natal y el Lugo de su infancia. Siendo un adolescente se fue a Barcelona, donde comenzó una carrera en el periodismo deportivo fecunda y aplaudida. Su medio fue, sobre todo, la radio y su campo, sobre todo, el baloncesto. Aunque también es reconocido en la televisión y, ahora, en internet.

¿Cómo recibe el reconocimiento?

Me ha hecho mucha ilusión. No me lo esperaba. Es difícil ser profeta en tu tierra. Se lo agradezco a El Progreso. Fue uno de los primeros periódicos que empecé a hojear. Cuando volvía de vacaciones desde Barcelona el periódico era El Progreso.

Vivió en Lugo parte de la infancia.

Estuve con unos familiares de mis padres un tiempo y después en la fonda Niza, del Carril das Flores. Fue un año maravilloso porque los dueños de la pensión tenían cuatro hijos, y dos de ellos eran de mi edad; me trataban como a un hijo más. Estaba a quinientos metros de mi colegio, que era el de los maristas. Había un cine cerca.

En su estado de WhatsApp puede leerse ‘En el cine’.

Siempre me ha gustado el cine. Cuando vivíamos en Cerredo, en Asturias, mi padre trabajaba en la mina y, para sacarse un sobresueldo, hacía de acomodador en el cine. Recuerdo el cine Paz y el Gran Teatro, en Lugo. Íbamos los fines de semana. Cuando tiene 7 años sus padres emigran a París. Lo dejan en Louseiro (Sarria). Estuve un año. Al año siguiente me mandaron a Lugo.

¿Fue un cambio grande pasar de un lugar pequeño a Lugo?

Fue más impactante cuando llego a Barcelona, con 10 años; pero, sobre todo, me había impactado ir con familiares de mis padres a Madrid para una boda: el metro, todo era grandioso,... De Louseiro fui a un barrio de Lugo y después al centro. No me impactó, pero tengo recuerdos maravillosos de Lugo. Me da rabia ver la Praza Maior asfaltada. Jugábamos al fútbol en el fondo de esa plaza. Si estaba ocupada íbamos a la Praza de Santa María, en la que nos dejábamos las rodillas.

Llega a vivir a Barcelona siendo madridista.

Los niños y las niñas se hacen de un equipo con 7 u 8 años. En Cerredo escuchaba el fútbol por la radio. Era el momento del Madrid de las copas de Europa. La primera televisión que hubo en el pueblo fue la de los panaderos. Íbamos a ver la carta de ajuste. La primera imagen que tengo de fútbol es el gol de Pereda en la Eurocopa de junio de 1964. La vi en la Praza Maior. Estábamos jugando al fútbol y, posiblemente, había entrado en un bar de los soportales a pedir agua. El primer jugador del Lugo que recuerdo es Fontela, que después se fue al Zaragoza.

¿Esas retransmisiones influyeron en su vocación?

Empecé en la prensa escrita, en el periódico deportivo Dicen, de Barcelona, pero lo mío tenía que ser la radio.

¿Le parecía que la radio transmite mejor las emociones?

Lo que más me gusta es narrar. Me gustaba transmitir sentimientos, acercar al máximo al oyente. Empezó en la radio con José María García. Tuve mucha suerte porque era el número 1 del periodismo deportivo. He tenido la fortuna de que mi afición sea mi profesión.

Cuéntenos su encuentro.

Estaba haciendo la mili en Madrid y era el corresponsal de Dicen. Me lo encontré en una presentación del Real Madrid. Me había enterado de que Antena 3 Radio iba a montar una delegación en Barcelona, a donde iba a volver yo al acabar el servicio. Se lo propuse y me dijo que lo llamase cinco meses más tarde,cuando se abriese la delegación. Como temía que no me cogiese el teléfono, me puse en contacto con el corresponsal de Barcelona. Había dudas sobre el género de una jugadora de baloncesto del Celta, Marisol Paíno. Conseguí que hablase del médico que la había operado de hermafroditismo y me contrataron.

Prefiere el baloncesto al fútbol.

Como narrador el baloncesto tiene mucho ritmo. Es de los deportes más difíciles de narrar. El fútbol te da más pausa. El baloncesto tiene ritmo, emoción y espectacularidad; no puedes quedarte callado. Lo curioso es que yo vengo del balonmano, que fue el único deporte en el que tuve ficha. Me pasé al baloncesto porque quedó un sitio en el periódico.

En la pugna entre Augusto César Lendoiro y Paco Vázquez me puse del lado del deporte

Durante su carrera profesional ha vuelto una y otra vez a Galicia. Lo hizo al cerrar Antena 3. Se vino en 1995 a dirigir Deportes para Onda Cero en Santiago y A Coruña.

Estaba bien en Barcelona, pero quería hacer radio; así que acepté la oferta.

Estuvo dos años y pasó a llevar prensa del Deportivo.

En Onda Cero había mejorado los datos; pero, en la pugna entre Augusto César Lendoiro y Paco Vázquez, me puse de lado del deporte. Me echaron y me llamó Lendoiro para el Dépor.

No se ha resignado a retirarse. Ahora tiene un canal el Twitch.

Mi canal de Twitch empezó como una broma. Estábamos haciendo el programa ‘Colgados del aro’. Teníamos a Ibai Llanos y él nos animó. Lo abrimos en directo. Después quedó muerto. Mi hijo Xavi estuvo insistiendo durante meses para que lo reabriese. Lo hice para que me dejase en paz. Empecé a tener espectadores y tuve que agachar las orejas. Me dicen que me he reinventado, pero Twitch es la misma radio y televisión que he hecho durante cuarenta años, pero en mi casa. El único mérito que le encuentro es comunicar con cuatro generaciones. Soy un poco como los Rolling Stones, que llegan a varias generaciones.