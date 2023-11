El rector aplaza los recortes de grados y el campus se plantea movilizarse

La jornada fue frenética este viernes en la Escola Politécnica Superior (EPS) de Enxeñaría de Lugo. Se sucedieron las reuniones de departamentos y los corrillos de alumnos. Encima de la mesa estaba la posibilidad de convocar movilizaciones, aunque sin concretar. Los ánimos están caldeados entre la comunidad educativa del que es uno de los centros que le pone el apellido Terra al Campus, pues ve como dos de sus cinco grados (Paisaxe y Enxeñaría Civil) desaparecerán y otros dos (Agrícolas y Forestais) se compartirán con la Universidade de Vigo.

El rector de la USC, Antonio López, trató de apagar o al menos controlar el incendio este viernes, 24 horas después de que el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, advirtiese que valorará reducir la aportación a la institución académica compostelana, que asciende a más de un millón de euros al año, si se llevaba a cabo esta decisión de recortes, que calificó de "unilateral".

Antonio López hizo un llamamiento a la "tranquilidade" y pidió un plazo de "un ano" para analizar la redefinición de estas titulaciones del Campus Terra. Aseguró que la intención de la USC es que los grados de Enxeñaría Civil y de Procesos Químicos Industriais —este se imparte en la facultad de Ciencias— no desaparezcan hasta que se implanten otros nuevos previsiblemente en el curso 2026-2027, también por concretar cuáles.

"Este venres estivemos en contacto coa Xunta e co centro e ímonos tomar un ano para pensar con calma, sen présas, a redefinición da oferta xuntamente das titulacións que xa existen como a posibilidade de implantar unhas titulacións novas", afirmó el rector compostelano.

No correrá la misma suerte Paisaxe, ya que es compartido con la Universidade da Coruña. Esta, que es la que lleva la voz cantante en esta titulación, tiene en principio decidido que ya no admitirá ingresos de nuevos alumnos el próximo curso en primero. Los que ya están matriculados obviamente podrán acabar la carrera.

Lo que aún exaltó más los ya enardecidos ánimos de la comunidad educativa de la Politécnica Superior fue el hecho de que en la reunión que mantuvo la dirección de la escuela el pasado jueves con el secretario xeral de Universidades de la Xunta de Galicia se puso encima de la mesa que asignaturas de 1º y 2º de los futuros grados interuniversitarios de Agrícolas y Forestais se impartirían de forma online, ya que se compartirán con los campus de Ourense y Pontevedra, respectivamente, de la Universidade de Vigo.

El rector aseguró este viernes, por una parte, que la USC "defenderá" que todas las clases sean presenciales, no telemáticas, y, por otra parte, que "en ningún caso está en dúbida a continuidade de Enxeñaría Agrícola e de Enxeñaría Forestal no campus de Lugo".

"Desde a Universidade imos defender sempre que esten aquí, esas titulacións son centrais para o campus, e que se sigan impartindo con docencia presencial", aclaró Antonio López.

El máximo responsable de la USC también aclaró que la redefinición de la oferta educativa está "permanente aberta" para, por un lado, "atender as novas demandas de estudos porque van cambiando as situacións" y, por otro lado, para cumplir con el objetivo de "incrementar o número de alumnos no campus".

Agregó que la línea a seguir es la adoptada en los últimos cursos con la implantación de nuevas titulaciones, como Robótica, Empresa e Tecnoloxía e Bioquímica, que posibilitaron que de los 660 nuevos alumnos que entraban en primero en 2018 se haya pasado a los actuales 850, lo que supone casi un tercio más.

Reacciones políticas

Si el pasado jueves el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y la alcaldesa Lara Méndez reivindicaban que se mantengan los grados por la trascendencia que tienen para el desarrollo socioeconómico de la provincia, este viernes era el BNG el que se posicionaba.

La formación nacionalista ha convocado a todos los colectivos afectados por la supresión de los grados a una reunión abierta que tendrá lugar el próximo lunes, a las 19.00 horas, en el Centro de Convivencia de Fingoi.

El teniente de alcaldesa de Lugo, Rubén Arroxo, acusó a la USC de que "continúa a retirar servizos en Lugo, despois do peche do vicerreitorado". El portavoz municipal del BNG afirmó que el Campus Terra "ten un importante peso na transferencia de I+D+i ao sector agrogandeiro, clave na economía lucense".

"As clases telemáticas como os cursos CCC"

Aunque el horno no está para bollos debido a la preocupación que impera entre profesores, alumnos y personal de servicios (PAS) de la Politécnica Superior por los recortes previstos, la situación se ha prestado a chanzas. La posibilidad de que algunas asignaturas de Agrícolas y Forestais se podrían impartir de forma telemática generó el comentario de que serían como "os cursos CCC".

El rector compostelano insistió este viernes, una y otra vez, en que "non merece a pena tomar decisións en quente, senón ter a cabeza fría e pensar con sensatez no obxectivo último, que é reforzar a oferta e incrementar o número de alumnos".

Uno de los muchos peros que pone la comunidad educativa de la Politécnica Superior a que Agrícolas y Forestais se transformen en grados interuniversitarios es que no existe un reglamento sobre cómo deben funcionar estos.

Lo previsto es que los alumnos de 1º y 2º se formen en el Campus Terra y que luego tendrían una doble alternativa, seguir o marcharse a completar sus estudios a la Universidade de Vigo, así como que de esta puedan venir a Lugo.

El espejo en el que se miran es el frustrado ciclo de Paisaxe, que está condenado a desaparecer después de crearse hace tan solo cuatro años a propuesta de la Administración autonómica. Es compartido entre la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y la EPS lucense. Los alumnos de 1º y 2º de Lugo se desplazan los jueves en autobús a la ciudad herculina para asistir a clase.

Los profesores de la escuela coruñesa esgrimieron ante su Universidad que no están obligados a desplazarse a centros de otra institución académica que no es la suya a dar clase, sin embargo los del campus lucense sí lo hacen.

El rector compostelano reconocía este viernes que Paisaxe es "un exemplo que está presentando moitos problemas no seu funcionamento".

En cambio Antonio López recurre a otro ejemplo, el de Intelixencia Artificial, para defender que la fórmula de las titulaciones interuniversitarias sí es válida.

"De momento a valoración é moi satisfactoria por todas as universidades implicadas; un programa que se artella conxuntamente pero que logo se imparte en cada campus de acordo cos seus itinerarios , o que permite optimizar a oferta que podemos facer", dijo.

Este grado de reciente creación se imparte en las tres universidades gallegas, Santiago, A Coruña y Vigo.