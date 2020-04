Reconocimiento al valor

"La mitad de nosotros no tendríamos el valor de hacer lo que vosotras hacéis mientras los demás estamos seguros en casa". Es el mensaje de reconocimiento que las trabajadoras del supermercado Gadis de la Rúa Concepción Arenal encontraron en una nota cuando se disponían a iniciar la jornada laboral. "Nos llena de mucho orgullo y se agradece muchísimo el ánimo que nos dan los vecinos", explica una de las empleadas.

"El trabajo lo llevamos bien porque entre todas nos ayudamos", añade esta mujer, quien en nombre propio y de sus compañeras agradece "el ánimo que nos dan todos los vecinos y nuestros clientes, siempre preocupándose y preguntándonos qué tal estamos".

En el ascensor de un edificio en Ribadeo se colgó una crítica a quienes repudian la convivencia

Salvo vergonzosas excepciones que salen a la luz que les piden que se aíslen, en Lugo no cesan de aumentar los mensajes de ánimo a quienes trabajan exponiéndose al virus —a ellos y sus familias— para hacer mejor la vida de otros.

"Lo significa todo. Sales a trabajar con una presión y una preocupación tremenda. Llegas cansado y cuando ves esa nota... Te alegra el día", comentaba este jueves desde Ribadeo Tino Reimóndez, gerente de una empresa de limpieza y desinfección. En el ascensor de su edificio, donde también viven una cajera de un supermercado y varios sanitarios (con sus respectivas familias) alguien colocó una nota muy similar, en donde se lee: "A nuestros vecinos trabajadores: Queremos pedirte por el bien de todos que no pierdas el ánimo, porque en tus manos está nuestra salud, nuestros alimentos, nuestros mayores (...), para nosotros eres un orgullo (...), y a todos esos que repudian la convivencia, recordad que no existe peor enfermedad que no tener corazón".