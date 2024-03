Recogimiento lleno de pasión

Juan tiene 52 años y una fe firme como una roca. No cree que haya habido en el mundo una figura como la de Jesucristo y no ve cómo se puede vivir sin religión. Fueron todos esos motivos clave para que no dudara ni un minuto cuando supo que la Cofradía del Cristo del Perdón buscaba nuevos miembros. Este miércoles desfiló por primera vez con esa hermandad.

Sus pasos quedaron confinados en la catedral, porque el agua y el frío impidieron desfilar por las calles, pero él estaba igualmente feliz, muy cerca de su Dios.

Juan tiene sueños grandes, como viajar a Jerusalén y "postrarse a llorar como un niño de dos años en el sepulcro de Cristo", pero mientras llega ese día vive con entrega los ritos cercanos.

Este miércoles se puso en marcha en cuanto la Banda Municipal de Guntín marcó el inicio del desfile de su nueva cofradía, al ritmo cadencioso de la saeta El Cristo del Perdón. Cerca de él caminaba Sofía, de 15 años, que vestía el hábito de la hermandad por segunda vez y decía que a ella le resulta "muy interesante" participar en ese desfile de Semana Santa. A sus amigas no les ha hablado aún de esas incursiones suyas en la celebración, pero contaba que le gusta participar en esos ritos y, sobre todo, acompañar a su tía Herminia, que lleva veinticinco años en el Santo Cristo del Perdón.

Para la tía es "un orgullo" tener a Sofía junto a ella, "en una cofradía de rezar", un colectivo que el año próximo cumplirá 75 años y que tiene en esa ya larga historia símbolos poderosos, aunque en la memoria de Herminia el más valioso sigue siendo "la primera cruz, que vino de las Agustinas".

Los símbolos son importantes también para Marina, que lleva 16 años en la cofradía y comparte el gusto por rezar con sus compañeros. Ella, cuenta, no puede pasar por delante de la catedral sin entrar a orar ante el Cristo del Perdón y la Virgen de la Piedad.

Aunque la procesión no pudiera salir a la calle por el mal tiempo, para todos ellos el acto fue emotivo y valioso porque compartieron juntos el rezo del vía crucis en una ceremonia cargada además de pompa, en la que no faltó ni la música ni el acompañamiento ya tradicional de la Guardia Civil, así como de miembros de la corporación.