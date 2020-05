"La reclusión en casa me está dando aquello que más me faltaba: el tiempo"

¿Dónde está pasando el confinamiento?

Estoy en mi casa de Santiago de Compostela. Volví de Madrid el día 12 de marzo y ese fin de semana, en el que se decretó el estado de alarma, ya nos pilló aquí.

¿Cómo lo soporta? ¿Qué cosas hace en su día a día?

Precisamente, publiqué en El Progreso de Lugo al principio del confinamiento un artículo, ‘Coronavirus y mala conciencia’, en el que explico que tengo mala conciencia porque lo estoy pasando bien. El confinamiento me está dando aquello que más me faltaba: tiempo. Tiempo para corregir pruebas de un libro, escribir uno que ya está entregado y escribir otro que enviaré a la editorial en septiembre. Soy un privilegiado porque la situación me permite disponer de ese tiempo, pero soy consciente de que mucha gente lo está pasando muy mal. Ya no solo por los fallecidos o los ingresados en hospitales, sino también por los que tienen una difícil situación económica, los que perdieron su trabajo...

¿Qué será lo primero que hará cuando salga?

Recuperar el ritmo normal de mi vida previo al confinamiento. Tengo dos nietos, de siete y de cuatro meses, a los que tengo muchos deseos de ver, como también a mi hija y su marido y a mi hijo y su mujer.

¿Qué lección saca de todo esto, positiva y negativa?

Mi lección incluye lo positivo y lo negativo. Creo que esto servirá para que nos demos cuenta de lo frágiles que somos, que estamos montados en un tinglado que parece muy fuerte, pero en realidad es débil.

¿Está aprovechando estos días para leer?

Sí, claro. Escribir parte de leer, así que estoy leyendo mucho. Y aunque leo de todo, normalmente lo hago sobre algo relacionado con lo que estoy escribiendo. En este caso estoy consumiendo mucho ensayo. Por otra parte, tengo una buena experiencia porque a través de la red puedes conseguir los libros que quieras y eso facilita mucho las cosas en estos tiempos. Por ejemplo, me llegó hoy mismo uno desde Estados Unidos, ayer recibí dos...