Reclaman en Lugo un "plan de rescate nacional" para salvar la hostelería

Decenas de hosteleros de Lugo se concentraron en la mañana de este jueves ante la sede de la Subdelegación el Gobierno para reclamar al Ejecutivo central medidas para paliar el difícil momento que vive el sector como consecuencia de las restricciones por la pandemia, para lo que han solicitado un "plan de rescate nacional".

Los hosteleros se concentraron con una pancarta en la que se podía leer Salvemos a hostelería. A noso peche é a morte da cadea de valor do sector y gritaron consignas como "queremos trabajar y no mendigar" o "sin trabajar, no podemos pagar".

Posteriormente, una representación de la directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL), encabezada por su presidente, Cheché Real, le hizo entrega a la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, de un documento con el Plan de Rescate Nacional que solicita el sector.

En ese documento, explicó Real, se aclara que "la extensión en el tiempo de la pandemia y el debilitamiento de las empresas hace que las medidas habilitadas, como los Erte y préstamos Ico ya no sean suficientes, y se cifre en 8.500 millones de euros el presupuesto necesario para generar ayudas directas al sector".

Por eso, en ese mismo escrito, los hosteleros "reclaman una coordinación con las comunidades autónomas y la administración local para la aplicación de medidas económicas paliativas de los efectos económicos de la pandemia y de la declaración del estado de alarma".

GOBIERNO. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha escuchado este jueves las demandas del sector de la hostelería en Galicia ante las restricciones impuestas para frenar los contagios por covid-19, y les ha trasladado las medidas activadas por el Ejecutivo central desde el inicio de la pandemia.

En el encuentro, en el que han intervenido el delegado y representantes del sector encabezados por el presidente provincial en A Coruña, Héctor Cañete, Losada ha incidido en el último anuncio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, realizado esta misma semana, por el que las personas autónomas vinculadas a la hostelería podrán acceder a una prestación extraordinaria por suspensión de actividad.

Incluso si continúan con sus locales abiertos, la condición es que se produzca "una bajada de ingresos del 75%", ha detallado el delegado del Gobierno.

"Esta prestación extraordinaria parte del 50% de la base reguladora, ampliable hasta el 90% en función de las circunstancias personales, y conlleva la exención de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aunque el periodo sí cuenta como cotizado", añade un comunicado del Gobierno.

Además, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trabaja en nuevas medidas de apoyo al sector, como ampliar los periodos de carencia y de amortización de los créditos Ico y un plan para formar a más de 70.000 trabajadores.

El Gobierno mantiene prorrogados los Erte y las ayudas para autónomos hasta el 31 de enero de 2021, unas medidas que en Galicia han tenido un impacto de unos 970 millones de euros desde el inicio de la pandemia, con casi 650.000 personas beneficiadas en el primer caso y cerca de 90.000 en el segundo.

Otra línea de trabajo son los avales del Ico, que en Galicia ya han beneficiado a 33.964 empresas con 5.148,4 millones de euros.

En el plano autonómico, Losada ha dicho esperar que la Xunta "agilice" las ayudas para evitar la pérdida de puestos de trabajo y ha lamentado la "tardanza" en plantear las ayudas económicas, aunque ha agradecido que "finalmente se sume a las líneas planteadas por el Gobierno, los ayuntamientos y las diputaciones".