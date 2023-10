Reclama 54.000 euros por ir a prisión sin motivo y lleva 4 años sin respuesta

Se siente "víctima de la Justicia" y no entiende que la administración ni tan siquiera se digne a responderle tras haber pasado cuatro meses en la cárcel por un caso que acabó archivado, un "error" por el que reclama 54.161 euros. Irinel Cristian Iorescur lleva más de una década residiendo en Lugo y asegura que vivió uno de los peores momentos de su vida a finales de 2018, cuando la Policía Nacional le comunicó que iba a ser detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual. "No sabía de qué me estaban hablando. Yo siempre negué los hechos porque nunca agredí a ninguna chica, pero me mandaron a la cárcel. Nadie se imagina lo que es ingresar en prisión sin motivo; sin haber hecho nada", dice.

La presunta víctima acudió a la comisaría de la Rúa Chantada a finales del año 2018 y explicó que, tras haber salido una noche con una amiga, se había despertado por la mañana en la cama de un hostal junto a un hombre al que no conocía de nada, mareada, desnuda y sin saber dónde se encontraba. La joven contó que lo único que recordaba de las horas previas es que había estado en un pub de la Rúa do Miño y había salido a fumar un cigarro a la puerta. A partir de ese momento ya no tenía recuerdos, hasta despertarse aturdida y con un fuerte dolor de cabeza. Según reconoció, esa noche había bebido "alrededor de seis cervezas" y no había consumido drogas, por lo que creía que habían anulado de algún modo su voluntad para después abusar sexualmente de ella.

El afectado pide una indemnización por daños morales y por haber contraído en prisión una tuberculosis pulmonar

Tras recibir la denuncia, la Policía acudió al hostal y detuvo a Irinel Cristian y a otro chico como posibles autores de una agresión sexual. Los dos hombres declararon entonces que había sido la chica la que se les había acercado a hablar en la estación de autobuses y que se había marchado con ellos al hostal voluntariamente. Aun así, el magistrado decretó prisión provisional y sin fianza, por lo que el 3 de diciembre de 2018 ingresaron en Bonxe.

Cuatro meses después, el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo acordó el sobreseimiento de la causa y los dos hombres quedaron en libertad sin cargos.

Posteriormente, a finales de 2019, la Audiencia Provincial confirmó el sobreseimiento y desestimó el recurso de apelación que había interpuesto la denunciante, al entender que "resulta imposible aseverar que existieran indicios de criminalidad, ni qué ocurrió en la noche de autos, ni si se cometió o no un hecho ilícito contra la libertad sexual de la denunciante". Además, la joven fue atendida en el Hula tras la denuncia y dio positivo en alcohol, negativo en burundanga y no había restos biológicos de los detenidos en su cuerpo.

Tras conocer la resolución de la Audiencia Provincial de Lugo, Irinel Cristian presentó una reclamación ante el Ministerio de Justicia y, según afirma, lleva cuatro años sin respuesta. "Me metieron de inmediato en prisión; sin tener en cuenta mi versión y sin ninguna prueba. Estuve 144 días en la cárcel sin haber hecho nada, pero ahora la Justicia guarda silencio y no quiere responsabilizarse de su error. Mi abogada me dice que todavía no hay archivo definitivo, por lo que no se puede resolver mi reclamación. ¿Cómo puede ser que no se haya solucionado mi caso en cuatro años?", lamenta.

El afectado explica que, además de los daños morales, el ingreso en Bonxe le implicó un problema de salud, ya que contrajo una tuborculosis pulmonar mientras estuvo preso. "Siempre estuve integrado en Lugo, trabajando en la construcción y realizando trabajos agrícolas y forestales, e ingresar en prisión por una agresión sexual me generó mucha ansiedad y angustia, además del desprestigio social que me supuso. Tengo a mi mujer y a mi hija en Rumanía y ambas sufrieron mucho con todo esto. Y encima enfermé", recuerda. Por todo ello, este hombre reclama una indemnización total de 54.161 euros y exige al Ministerio de Justicia que resuelva cuanto antes su caso y responda a sus demandas.