El recinto ferial del San Froilán, listo para abrir

Rubén Arroxo y Maite Ferreiro visitaron el montaje de los puestos ►La edil de Cultura destacó la importancia de las barracas dentro de la "gran festa do outono galego, que volve do 4 ao 12 de outubro para encher as rúas de Lugo con centos de actividades"