"Recibo quimioterapia y en el patio entran ahora ratas, es un foco de infección"

Alfonso Carreira, un vecino del barrio Feijóo, se queja de que la maleza de la finca colindante a su casa invade su patio y atrae a las ratas. El pasado agosto hizo una denuncia pública por el mismo asunto, pero asegura que la situación ha empeorado. La de su vivienda, pero también la suya, ya que su estado de salud actual le obliga a cuidar de forma estricta las medidas de higiene.

"Estoy recibiendo quimioterapia por un tumor que me encontraron en el cuello. Esto es un foco de infección. Hay unas ratas como conejos y nadie hace nada. Es inhumano", se queja.

El solar anexo al de su casa lleva más de un año sin limpiarse y Alfonso, que emigró a Bilbao para trabajar, se quejaba al Ayuntamiento cada vez que volvía de vacaciones a casa de su padre. Es la casa en la que vive ahora y en la que la situación no ha cambiado nada desde que vuelve a ser su dirección permanente.

Dice que obtuvo la primera respuesta por escrito en 2013 y que solo el año pasado logró, tras quejarse personalmente en el consistorio, que se procediera a la limpieza de la finca, de la que los dueños se habían desentendido.

El pasado verano, con las zarzas cubriendo por completo la pared de su patio que da al solar anexo y arrastrándose por el suelo, volvió al Ayuntamiento y contactó con el PP. Denunció de nuevo su situación pero dice que la maleza siguió sin cortarse y el patio, inundado completamente de ramas.

La pasada semana le visitó su hijo, que vive en Bilbao, para acompañarle a su sesión de quimioterapia. Después de observar la presencia de varias ratas en el patio, grabó varios vídeos con ellas. De esos vídeos extrajo fotografías que acompañan la queja presentada ante el Concello. Acto seguido, cortó las ramas que caían por el muro de su padre.

Su hijo grabó estas semana la presencia de ratas para que Alfonso pudiera adjuntar fotografías a la queda ante el Concello

"Cuando fui al Concello pregunté qué tenía que hacer para que me hicieran caso. Un concejal me dijo que le darían solución y hasta hoy. Le dije que podía manifestarme ante el Ayuntamiento, pero cuando me toca el ciclo de quimio no puedo porque es cansado. Me tienen enganchado ocho horas. Me dijo que no hacía falta llegar a eso", explica Alfonso.

Cuenta que también se quejó ante Sanidade, pero que allí volvieron a remitirle al Concello. "Me explicaron que no les correspondía a ellos, que era responsabilidad municipal", apunta.

El PP volvió a denunciar este lunes la situación "desesperada" de Alfonso, porque entiende que, a la altura a la que se encuentra la maleza, las ratas pueden perfectamente acceder a las viviendas colindantes. Insiste en que, de producirse un incendio, la cantidad de vegetación supondría "un perigo enorme para todas as vivendas" y hace hincapié en que, a estas alturas, ya se ha convertido "nun foco potencialmente perigoso dende o punto de vista sanitario".