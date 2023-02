El recibo de la basura podría bajar un 15% si Lugo cumple y lo solicita a Sogama

El gobierno de Lara Méndez está "facendo números" para decidir si el Concello solicita a Sogama la rebaja del 15% en el canon que cobra a los concellos por el tratamiento de la basura del contenedor verde, la llamada fracción resto, que en la actualidad es de 66 euros la tonelada. Si lo hace, tendría que aplicar esa bajada al recibo que pagan los ciudadanos por la prestación de este servicio.

Los concellos gallegos pueden solicitar esa bonificación hasta el 1 de marzo si promueven la reducción de la producción de basura o incrementan el reciclaje de envases y si implantan la recogida selectiva de materia orgánica antes del próximo 31 de diciembre.

En principio, Lugo cumpliría esos requisitos, ya que el nuevo contrato de recogida de la basura y las políticas medioambientales que lleva a cabo el gobierno local van en ese sentido, pero la condición que establece Sogama es que los concellos repercutan esa rebaja a los ciudadanos en el recibo.

Actualmente, Lugo tiene un gran desfase entre lo que le cuesta prestar el servicio de limpieza y recogida de basura y lo que recauda por él, como denuncia la oposición y advierte también el interventor municipal. De hecho, en un informe reciente, el técnico municipal llegó a proponer fórmulas para intentar nivelar ese desfase, que en realidad no son otras que aplicar la ordenanza vigente: que se cobre por la basura a todos los vecinos del municipio —en la zona rural solo se le factura a los que tienen servicio de saneamiento— y a las comunidades de propietarios de vecinos. Solicitar la rebaja del canon a Sogama en realidad no variaría los números del Concello, pero se trata de una decisión delicada y que podría estar vinculada a otras, como si Lugo opta o no por enviar la basura del futuro contenedor marrón a Sogama.

Sin fecha para el contenedor marrón

La renovación de los contenedores sigue avanzando, con unas 25 reposiciones al día, explicó la alcaldesa, y en breve comenzará la sustitución en las parroquias. EcoLugo debe incorporar 4.031 colectores, entre ellos los marrones, que serán los destinados a recogida selectiva de residuos orgánicos.

La alcaldesa explicó que estos contenedores, que abrirán con tarjeta electrónica, todavía no han empezado a llegar y que el gobierno trabaja en la fórmula para gestionar este tipo de residuos, puesto que EcoLugo solo se encargará de la recogida. El Concello debe contratar el tratamiento de esta basura con un gestor autorizado para ello, que podría ser Sogama o alguna firma privada, como las dos que existen en la provincia. Sogama, por su parte, está adaptando la planta de transferencia que tiene en O Ceao, para acoger este tipo de residuos, ya que todos los concellos deben ir incorporando esta recogida selectiva.

También está pendiente el reparto de 1.114 composteros individuales y la instalación de 30 comunitarios.