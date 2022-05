"Recibimos de media una solicitud de interrupción de embarazo al día"

LA ESPECIALIDAD de Ginecología y Obstetricia en Enfermería no solo se ejerce en centros de salud, paritorios o plantas de hospitalización. El COF es una de esas unidades que se beneficia de la presencia de una matrona, la primera a lo largo de su historia.

¿Qué servicios presta el Centro de Orientación Familiar? ¿Quiénes son sus pacientes?

Es un servicio multidisciplinar, con una ginecóloga, una psicóloga y una matrona. Da atención a mujeres en edad reproductiva, entre los 14 y 55 o 56 años de edad, en sus demandas de anticoncepción, tanto para elegir un método para evitar un embarazo como para el tratamiento de otros problemas, como los dolores menstruales. Se hacen revisiones de esas pacientes a los 4 o 6 meses para ver cómo se adaptan con el método elegido y al año y acto seguido reciben el alta. El COF también recibe y gestiona las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo. Se informa a las mujeres de sus opciones y se les cita pasados los tres días que fija de espera la ley para que se les prescriba el fármaco si eligen el farmacológico. Si eligen el quirúrgico se les gestiona la derivación a la clínica de A Coruña.

¿Reciben muchas solicitudes para abortar? ¿De qué grupo de edad son las pacientes lucenses que optan por interrumpir el embarazo?

De media, el COF recibe una solicitud al día. Las solicitudes de Ive [interrupción voluntaria del embarazo] no se pueden programar, aparecen cuando las mujeres se encuentran con un embarazo no deseado. Por eso hay días que no tenemos ninguna y otros, que tenemos tres. La media es una diaria. No tengo datos exactos sobre las edades pero hay muchas peticiones por parte de mujeres que ya tienen hijos y que se encuentran en una situación económica desfavorecida por lo que no quieren tener más. Creo que en Lugo se da la misma situación que en el resto de España, donde la mayoría de mujeres que abortan tienen entre 25 y 35 años. Hay mujeres más jóvenes, adolescentes, pero la verdad es que por debajo de 20 años vemos pocas.

¿Las jóvenes acuden más para informarse sobre anticoncepción?

Así es, para elegir un método anticonceptivo. La mayor demanda en ese grupo de edad y en general es por ese motivo. Vemos a unas seis pacientes al día que vienen a elegir un método anticonceptivo y unas cuatro a las que se les hace seguimiento del método.

Es un servicio muy desconocido, que muchas pacientes no saben ni dónde está ni para qué sirve...

Es verdad. Y no solo mujeres, también profesionales sanitarios. Han llegado mujeres derivadas por su médico de Familia porque tienen un dolor o molestia, por ejemplo, y eso es algo que no se ve en el COF sino en Ginecología del Hula. Tampoco hacemos citologías de control, eso es tarea de las matronas de Primaria, ni orientamos sobre problemas de fertilidad.

¿Cómo se puede acceder al COF?

Algunas mujeres piden cita en ventanilla del centro de Praza de Ferrol —el COF está en la segunda planta— y otras derivadas por su médico de cabecera.

¿Cuál es la principal vía de acceso?

La ventanilla.

Por primera vez el COF cuenta con una matrona. ¿Por qué es importante que un servicio así disponga de una enfermera especializada en Ginecología y Obstetricia?

Se puede hacer una mejor gestión de las agendas y eso contribuye a reducir la lista de espera. Por ejemplo, si la matrona ya explicaa la mujer que solicita una interrupción del embarazo cuáles son las alternativas y qué implica cada una, eso ya no lo tiene que hacer la ginecóloga, que puede hacer directamente la ecografía para confirmar el embarazo. Otro cambio introducido es que, en la cita de revisión tras una interrupción voluntaria del embarazo, la mujer se vaya también habiendo elegido un método anticonceptivo. Antes se esperaba a una siguiente cita, pasados unos meses, pero podía ocurrir que en ese plazo de tiempo se hubiera quedado embarazada otra vez. También tenemos formación para asumir tareas que antes hacían solo las ginecólogas y que igualmente permiten reducir la lista de espera. Por ejemplo, coloco los implantes subdérmicos, para los que la espera era de meses y ahora los ponemos en cuestión de tres semanas. También los retiro, igual que los DIU a mujeres menopaúsicas o que desean quedarse embarazadas.

¿Recomienda el DIU o implantes?

No hay un método mejor porque, en ese caso, todas las mujeres usaríamos el mismo. El mejor siempre es aquel que se adapte mejor a la mujer. Yo puedo hacer recomendaciones en base al perfil de la paciente, pero en última instancia siempre decide ella. Una chica puede querer la píldora y yo le pregunto si es una persona constante porque la tiene que tomar todos los días sin excepción y tener en cuenta cosas como que, si toma antibióticos, debe usar preservativo. Si no lo es, un implante puede ser más seguro. No se cambia hasta pasados tres años. El DIU es el método que eligen muchas mujeres que ya tienen hijos, no quieren tener más y no desean estar pendientes de su método anticonceptivo. Se cambia cada cinco años y, a partir de los 40, se conserva hasta la menopausia.

¿Están cubiertos los DIU o implantes por la Seguridad Social o la paciente tiene que pagar algo?

El DIU sí lo está, tanto el de cobre como el hormonal, aunque este último solo se pone a mujeres con hipermenorreas. El implante debe comprarlo la paciente en la farmacia y se lo colocamos aquí. Cuesta entre 50 y 70 euros para mujeres de entre 18 y 40 años porque está cubierto en parte por la Seguridad Social. Para las menores o mayores de esas edades, el precio es de 200 euros.