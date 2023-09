La actividad económica en el municipio de Lugo experimentó cierta reactivación durante el año pasado a juzgar por los datos de recaudación del Concello, que ingresó un 14% más que en 2021 en tasas y tributos relacionadas con la construcción y las actividades.

Ese mayor dinamismo es apreciado también por algunos colectivos profesionales, como la patronal de la construcción y, de forma más modesta, por el Colegio de Arquitectos, y en parte está relacionada con las ayudas públicas a la rehabilitación. Las administraciones están impulsando mejoras para el ahorro energético y la accesibilidad en viviendas y esa es la razón de que se estén viendo muchos andamios y vallas de obra en las calles. Además, la tasa por ocupar vía pública con elementos de este tipo se incrementó en alguno de sus apartados, lo que también habría contribuido a que el Concello viera elevada la recaudación por ella (un 35%), al pasar de 992.036 euros en 2021 a 1.543.202 en el ejercicio de 2022.

El Concello también ingresó más por licencias urbanísticas (al pasar de 646.789 euros en el año 2021 a recaudar 1.049.088 en 2022, lo que supone un 38% más), aunque en el caso del impuesto de construcción vio reducida ligeramente la recaudación, de 1.377.146 euros a 1.256.667. La tasa supone el 1% del valor de la obra y el impuesto, el 3%.

Los ingresos por licencias urbanísticas aumentaron un 38% en 2022 respecto al año anterior y por apertura de establecimientos, un 31%

Arquitectos y constructores certifican la evidencia de que la obra nueva es escasa, por razones diversas, desde la subida de precios y de tipos de interés a la falta de mano de obra y la lentitud en la tramitación de permisos en el Concello de Lugo, a cambios normativos como la nueva Ley de Vivienda que generan incertidumbre, afirma el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec), Eugenio Corral. "Los cambios legales generan incertidumbre y eso inhibe a quienes invertían en vivienda para alquilar. En este momento la actividad reina en la construcción es la rehabilitación porque está habiendo muchas ayudas públicas", señala.

La percepción de la delegación lucense del Colegio de Arquitectos es que tras la pandemia hubo una recuperación de la construcción que sorprendió a todos, a la que siguió cierto estancamiento y que este año está experimentando de nuevo un ligero freno.

El aumento de la recaudación por apertura de establecimientos (un 31%) y por el impuesto de actividades económicas (del 8%) también vendría a constatar cierta reactivación de la economía local durante el año pasado.

Bajada de recaudación por agua, basura y multas de tráfico

El Concello ingresó más en algunos conceptos durante el año pasado, pero también hubo reducciones llamativas en otros. La administración recaudó 3,2 millones de euros menos por los servicios de abastecimiento y de saneamiento de agua y de recogida de basura y limpieza. Los derechos reconocidos por estas tres tasas fueron 12,7 millones frente a 15,9 de 2021, un 20% menos.

Esta circunstancia es especialmente relevante porque son servicios que tienen un balance negativo desde hace años —a pesar de la Unión Europea establece que no puede ser así y el interventor municipal pide que se tomen medidas— y que además en el último año han experimentado un aumento considerable de costes. En el caso de la limpieza fue debido en gran medida a la ampliación del contrato y en el del agua, a la factura eléctrica.

El Concello también recaudó menos por multas de tráfico. No hubo mucha diferencia (1,7 millones en 2021 y 1,6 en 2022), pero sí con la cantidad que el gobierno local preveía ingresar, dos millones de euros.

La cuenta general cuestiona la planificación presupuestaria del gobierno, algo que la oposición viene denunciando. Revela un exceso de previsión en muchas fuentes de financiación (tasas, impuestos, multas de tráfico, tributarias y urbanístias, cobros por ejecuciones subsidiarias, penalizaciones por incumplimientos de contratos...).

En el cómputo general, el Concello ingresó el año pasado 7,7 millones más que en 2021 (un 7%), por mejora en algunos conceptos y más aportación estatal, pero el incremento del gasto fue bastante mayor, por lo que hubo que recurrir a remanentes para cuadrar las cuentas.

Méndez justifica el aumento del gasto para cubrir necesidades y mejorar la ciudad

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, hace un análisis más positivo de la liquidación presupuestaria de 2022.. Destaca que, si la situación es la que es, es porque el Concello viene de años de liquidez y de estabilidad y porque las sucesivas crisis sociales y económicas hicieron necesario aumentar el gasto en servicios, ayudas y reactivación económica y a la vez congelar tasas e impuestos.

"Somos conscientes de que levamos anos realizando un considerable aumento do gasto", afirmó. "Tiñamos claro que non era momento para impoñer máis cargas fiscais á poboación e, porén, nunca tanto como nestes anos foi preciso fornecer as contías dedicadas a gastos sociais e de vivenda, a mellorar prestacións como a protección e o acompañamento a maiores, a axuda no fogar, incrementar a limpeza viaria ou adaptar e ampliar contratos como o de zonas verdes", enumeró Méndez al explicar su gestión.

Ayudar a colectivos vulnerables, apoyar la reactivación del tejido productivo, dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras y llevar a cabo medidas que considera que situaron a Lugo como ciudad referente en la lucha contra el cambio climático fueron objetivos irrenunciables del ejecutivo local, recordó su responsable. Y se pudieron llevar a cabo sin acudir a crédito —recordó que el Concello está sin deuda desde 2017—, algo que fue posible gracias a la existencia de remanentes y a que el Gobierno central mantiene la suspensión de las reglas de gasto que realizó con la pandemia.