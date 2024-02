Recatelo no consigue descansar: "Las noches son un infierno"

El barrio de Recatelo no descansa porque no le dejan. Los ruidos y los actos vandálicos -que los vecinos vinculan a la apertura de un after en la zona- transformaron la tranquilidad en algarabía y obligaron al vecindario a pedir constantemente ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en los últimos meses ya tuvieron multitud de actuaciones en el barrio.

Además, a esta situación, que los residentes califican de "insoportable", se suma ahora un presunto intento de okupación de una vivienda de la Rúa Isaac Díaz Pardo. El incidente ocurrió la semana pasada y movilizó a la Policía Nacional, que acudió a la zona y localizó al propietario de la casa. Según explican los vecinos, los presuntos okupas rompieron un cristal de una ventana a plena luz del día y tantearon la puerta de acceso al domicilio, pero no lograron su objetivo porque la casa no estaba vacía. "Tenemos claro que no fue un acto de vandalismo, ya que fue al mediodía y no hubo daños en más edificios. Intentaron entrar en una casa que es bastante antigua y seguramente pensaron que estaba vacía, pero no lo está. En una de las plantas vive de alquiler una mujer, que en ese momento estaba dentro y se llevó un buen susto. La Policía llegó pronto, pero ya no vio a nadie sospechoso por la zona".

Los vecinos de Recatelo temen que el barrio se convierta en objetivo de los okupas, ya que hay muchas viviendas antiguas y algunas se encuentran vacías desde hace tiempo. "Hay zonas con edificios nuevos, restaurados, y negocios en funcionamiento, pero hay algunas calles más abandonadas y nos preocupa mucho lo que pueda pasar", dicen. Los afectados tienen claro que la okupación aportaría otros contratiempos al barrio, tal y como sucedió en otros puntos de la ciudad, donde esta problemática acarreó multitud de incidentes, como peleas o tráfico de drogas. "Era lo que nos faltaba, que además de no poder dormir por la noche, tampoco pudiésemos estar tranquilos por el día", lamentan.

"Totalmente desprotegidos"

Los residentes del barrio -ubicado en un enclave privilegiado, entre el Parque de Rosalía y el casco histórico de la capital- se sienten "totalmente desprotegidos" y exigen al Concello que actúe cuanto antes para atajar una situación "que va de mal en peor", afirman. "De jueves a domingo, las noches son un infierno. Hemos tenido que cambiar persianas, cambiar a los niños de habitación y acostumbrarnos a dormir con tapones. Hay que vivirlo para saber lo que es esto. Y salir de casa por las mañanas también es terrible. Los portales huelen fatal, ya que los clientes salen del after y orinan en cualquier esquina. Además, están llenos de vasos de plástico, cajetillas de tabaco vacías y colillas. Es asqueroso", comentan.

Los afectados explican que también han sufrido daños en los portales e incluso robos. "Casi todas las semanas hay algún desperfecto. Rompieron hasta las jardineras nuevas que pusieron en la calle. Y no podemos dejar nada en los portales porque ya robaron cosas, incluso una silla de ruedas. El Concello tiene que tomar medidas cuanto antes; esto no puede seguir así", concluyen.