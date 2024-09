Recatelo aspira a la pujanza del pasado

"Recatelo nunca se deja del todo. Siempre se lleva en el corazón", aseguró este sábado Marga Rivera en su pregón de la fiesta del barrio, una cita que llenó de vida la zona y que sirvió para reivindicar un futuro tan pujante como el pasado, que estuvo marcado por la presencia de decenas de prósperos negocios.

La pregonera reivindicó los lazos profundos que unen a quienes nacieron y crecieron en el barrio, un nexo que se mantiene sólido aunque muchos se hayan marchado y unas cuantas casas hayan quedado en el esqueleto.

Ambiente festivo en Recatelo. SEBAS SENANDE

Un pasado boyante con las calles llenas de negocios

Rivera puso la mirada en el pasado boyante de Recatelo, en los tiempos en los que había en el barrio una veintena de tabernas, aserraderos, varios talleres, una modista, tablajerías, pescadería, carbonerías y hasta una clínica donde nacieron muchos de los actuales vecinos de Lugo.

El de los años 50 y 60 era un barrio próspero. Y lo era aunque no había coches por las calles, en parte porque el parque móvil era muy pequeño entonces. Pero aquella vida intensa y aquella prosperidad comercial debería volver a ser posible en un barrio ahora peatonalizado, sostuvo la pregonera.

No dejó de recordar, así, las posibilidades y la ubicación envidiable de Recatelo, un barrio rodeado de servicios y que está a un paso del centro y de la muralla. No hay forma de explicarse que los promotores no pongan la vista en esos edificios en ruina que hoy oscurecen el panorama del barrio, opinó la pregonera.

Marga Rivera durante su intervención. SEBAS SENANDE

Personajes populares de Recatelo en los 50 y 60

Rivera recuperó para la memoria de los asistentes la figura de muchos personajes populares que poblaban Recatelo en los 50 y los 60 del siglo pasado y su intervención dio paso también a que la Asociación de Vecinos de Recatelo reconociera a dos de los negocios más veteranos que se mantienen allí: Comestibles Prado y Casa Rivas, a cuyo frente está hoy José Manuel Álvarez Rodríguez.

Marta Prado, que con su hermana Concha lleva la popular tienda, y Josefa Rodríguez, que fundó con su marido el restaurante Rivas, recogieron sendos ramos de flores.

El pregón dio paso a una fiesta que ya había venido calentando motores previamente, con los tambores del grupo Bloco Meigallo y una misa de la patrona en el palco del Parque.

Puestos del mercadillo. SEBAS SENANDE

Sesión vermú con Manquiña e os Fabulosos Weekends

La sesión vermú, en el centro de las calles ahora peatonalizadas, ayudó a caldear más el ambiente y al tirón de esa cita contribuyó notablemente el gancho del grupo musical invitado: Manquiña e os Fabulosos Weekends. El popular actor que lidera la formación derrochó simpatía.

Hubo, además, algunos comercios que sacaron su mercancía a la calle y en la fiesta estuvo con un puesto la Protectora de Animales, extendiendo su campaña de apadrinamiento y adopción de mascotas.

La jornada festiva fue organizada por la asociación vecinal, cuyo trabajo por el futuro de un barrio que tiene muchas posibilidades fue elogiado por la pregonera.

Y la cita tuvo continuación por la tarde cuando hubo juegos populares con Profe Alba y clases de swing con Lola Salvatore. Las actividades sirvieron para crear animación y mostrar las posibilidades de ese barrio peatonal y del Parque, su gran emblema. La jornada acabó con los cantos de taberna de As Searas.