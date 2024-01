Rebelión de las comisiones de fiestas, que creen amenazada la sesión vermú

Las comisiones de fiestas de las parroquias se están levantando en pie de guerra: acusan a la concejalía de Cultura de querer cambiar las condiciones de las ayudas a las patronales y dar solo dinero para la contratación de gaiteiros, magos o corales. Aseguran que a varios ramistas se les advirtió ya de que no se les dará dinero para dúos u orquestas. Algunas han descartado pedir dinero de momento, esperando un cambio del criterio que se les anunció.

El BNG niega la mayor y dice que los 20.000 euros que hay en los presupuestos para subvencionar fiestas patronales se van a seguir repartiendo como siempre, que solo se está ordenando el proceso de solicitud del dinero, porque a veces eran las propias orquestas las que presentaban las solicitudes, en lugar de las comisiones organizadores de las fiestas.

De hecho, después de que la sede del PP en el Concello se convirtiera este miércoles en escenario de una reunión de representantes de comisiones de varias parroquias, Maite Ferreiro, edil de Cultura, acusó a los populares de "mentir" y sostuvo que el nuevo modelo "ampliará a oferta dispoñible para as festas, e permitirá unha mellor xestión do diñeiro público, eliminando a sospeita de malas prácticas que o PP avala".

Ferreiro asegura que se ampliará la oferta "de agrupacións dispoñibles e realizarase unha mellor xestión do diñeiro público". Será, así, el Concello el que pague directamente a las agrupaciones contratadas.

Pero hay comisiones que aseguran que fue la propia Ferreiro la que les dijo que a partir de ahora solo iba a haber dinero para grupos folclóricos, magos o corales. Y es un modelo que no les gusta.

Las comisiones de las parroquias quieren ver los campos de la fiesta llenos cuando celebran al patrón y el éxito está en llevar dúos u orquestas.

El Concello dice que el caso de Pedreda, para donde se ha contratado para este fin de semana al dúo Estrella, es una prueba de que va a seguir habiendo grupos para las sesiones vermú.

No obstante, las comisiones dicen que en Pedreda a Ferreiro no le quedó más remedio que rectificar porque no encontró ningún grupo de gaiteiros disponibles para el fin de semana.

Las comisiones se quejan, por otro lado, de que ahora Ferreiro les pide que presenten una memoria del programa y acudan a una entrevista con la concejala. Dicen que es un trastorno, porque a mayores se ponen esas entrevistas a horas a las que la gente de las parroquias está trabajando.

El PP, en tanto, censuró que "o BNG siga apostando por impoñer unha cultura sectaria e intervencionista no reparto dos 20.000 euros que anunciaron para contratacións musicais".

El PP, que escuchó a los grupos vecinales y a empresas que organizan los espectáculos, dijo que comprende la indignación y preocupación que hay en las parroquias por el "uso partidista" del dinero público y dijo que "ao BNG non lle importa o prexuízo que supón para as comisións de festas que teñen xa decididas e contratadas as actuacións musicais e que, por non entrar dentro dos gustos dos nacionalistas, non llas van subvencionar".