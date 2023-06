Lidia Senra Rodríguez: unha rebelde, pero con causas

Non é fácil localizar a Lidia Senra no móbil. Anda sempre por fóra atendendo a súa explotación de horta ecolóxica. Nada que ver con aquela Lidia que collía o avión dúas veces á semana para facer o vó Santiago-Bruxelas e viceversa e así poder atender os seus compromisos como europarlamentaria no grupo de La Izquierda Plural. Nin tampouco coa que se subía aos tractores, nas primeiras protestas labregas, de finais dos anos 80, en contra das políticas agrarias que marcaba daquela Europa aos labregos galegos.

"Teño xa os 65 pero non me podo xubilar porque unha das últimas reformas da Seguridade Social aféctame e prolóngame a idade da xubilación aos 66 anos e medio. O que me parece terrible porque chega un momento en que é necesario que nos podamos xubilar. Na agricultura, mesmo antes que noutros sectores porque é un traballo máis físico", di.

Lidia Senra asume a próxima xubilación como unha etapa máis na vida. Nin ten ganas de xubilarse, nin deixa de telas. "Non pensas se tes ganas ou non. Vén e punto. É o que hai", razoa.

Nacida en Cereixa (Pobra do Brollón) -de onde era súa nai- Lidia Senra criouse en Chavaga, unha parroquia de Monforte a onde se trasladou a familia cando tiña só un ano. Alí foise forxando esta muller decidida, que encarou a vida como unha loita polos dereitos e liberdades dos labregos e, despois, dos galegos en Europa.

"Son a mesma que subía hai 40 anos aos tractores reclamando melloras para os labregos e, de feito, a situación aínda está como para seguir dando a batalla porque as políticas que se fixeron sobre o coronavirus supuxeron un recorte nas liberdades de expresión e pensamento", espeta.

Si, Lidia aínda está en loita. Agora, á fronte de Berro Seco, un colectivo que se define como "en defensa dos dereitos e liberdades" e que naceu na pandemia.

"É unha asociación que xurdiu cando se estableceu o pasaporte covid, unha medida ilegal que se puxo en marcha na pandemia. Non se poden facer políticas que discriminen a ninguén como foi esa, que supón un acceso ao historial clínica ou convertir a vacinación en obrigatoria", explica.

O que foi: secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego durante dezaoito anos (1989-2007) e deputada no Parlamento europeo entre os anos 2014 e 2019

Lidia Senra non se vacinou do covid e, ao respecto, afirma: "Teño todo o dereito". Ao preguntarlle se non tivo medo a coller o virus por non estar vacinada, contesta de forma contundente: "Máis medo me dá recibir un tratamento experimental, sen pasar ningún filtro e sen probar, que foi aprobado por vía urxente".

A exsindicalista e agora presidenta de Berro Seco defende que "a vacina foi un medicamento experimental e estanse vendo xa os efectos secundarios" engadindo que "debería haber unha investigación sobre o aumento da sobremortandade a raíz da vacinación do covid".

Non é a primeira vez que Lidia Senra debate sobre as vacinas. Hai seis anos, fíxoo tamén no Parlamento Europeo cunha pregunta que deu que falar.

"Era un debate sobre as vacinas e eu propuxen que haxa, neste tema, un consentimento informado por parte do paciente porque ese é un dereito. Mesmo non se entende que non faga falta unha receita médica para vacinarse", defende.

Lidia di que aquela intervención súa na Eurocámara foi polémica "porque a vacinación sistemática da poboación é un negocio das farmacéuticas pero hai que lembrar que a elección do medicamento é un dereito fundamental do paciente", insiste.

O que é: ten unha casa de labranza en Vedra, onde dispón dunha explotación de horta ecolóxica. Tamén preside a asociación Berro Seco

Esta muller non ten reparos en recoñecer que sempre foi algo rebelde. "A rebeldía é algo fundamental nesta vida porque o sistema capitalista é inxusto e temos que loitar por unha redistribución da riqueza e por avanzar nos dereitos humanos", sinala.

Con este carácter e estas premisas, non foi complicado que Lidia Senra se metese na política, que chegou da man do sindicalismo agrario. "Política na vida é todo. Asóciase coas institucións pero calquera decisión que afecte as persoas é política. Metinme nisto porque, de rapaza, sentín a discriminación por falar en galego e ser labrega. Foi entón cando descubrín as Comisións Labregas e os Comités de Apoio á Loita Labrega e vin que as propostas da defensa do agro e do idioma iban na liña que eu quería defender", apunta.

Da man do BNG, primeiro, e despois de Xosé Manuel Beiras, como independente proposta por Anova en Alternativa Galega de Esquerdas, Lidia Senra chegou ao Parlamento europeo, onde exerceu de deputada durante cinco anos cun ritmo de vida no que de luns a xoves vivía en Bruxelas e o resto da semana exercía de nai de familia numerosa -ten tres fillos- en Galicia. Pero nada de que arrepentirse. "Foi duro pero vas sacando as cousas adiante coa implicación da parella", resume.