Las rebajas arrancan en Lugo de modo desigual y el sector prevé un inicio de año "duro"

Las rebajas arrancaron este sábado en la capital lucense de modo desigual, ya que, mientras que el centro comercial As Termas se llenó hasta la bandera, el movimiento en los comercios de la ciudad fue más flojo. Los primeros clientes en pisar las tiendas iban a tiro fijo o acudían a cambiar o devolver prendas que habían recibido como regalo de Reyes.

"Yo vengo ya el primer día porque a la niña no le sirven las prendas que le regalaron y después ya no voy a encontrar la talla que necesito. Pero en principio no tengo pensar comprar ninguna otra cosa", comentaba una lucense. "En mi caso", explicaba su amiga, "ya vine hace unos días a probar un pantalón y un vestido que me gustaban, pero decidí esperar a los descuentos y así ya no tengo que hacer colas para entrar en el probador. Ya puedo cogerlo e ir directamente al caja. Entre las dos cosas me voy a ahorrar unos veinte euros, pero algo es algo".

Por los establecimientos del centro, los comerciantes tenían claro que la lluvia jugaría en su contra. "Con este tiempo, la gente no se anima mucho a pasear y a salir de compras. O ya le tienen el ojo echado a algo, o esperan a otro momento", apuntaba una dependienta.

En As Termas, sin embargo, los trabajadores no daban abasto y las colas por momentos se hacían interminables. "Nosotros", explicaban un grupo de adolescentes, "vinimos a comprarle un regalo a un amigo, que celebra hoy su cumpleaños. Le compramos una camiseta y una braga para el cuello y llevamos unos cuarenta minutos esperando para pagar".

Con este arranque a dos ritmos, las rebajas se abrieron paso en Lugo tras una campaña navideña que cumplió sus expectativas. Tal y como explicó el presidente de la Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, este periodo supone alrededor del 30% de toda la facturación anual. "La campaña de Navidad fue tal y como se esperaba. En este periodo es cuando se realiza el mayor porcentaje de ventas de todo el año y los comerciantes pudieron cerrar bien el ejercicio gracias a la campaña navideña. Aun así, en noviembre bajó la facturación y, en diciembre, la caída interanual de ventas fue de entre un 2 y un 5%", dijo.

Según el presidente de los comerciantes, los lucenses se han vuelto más ahorrativos a la hora de hacer sus compras. Lo que se ha notado", comentó, "es que la gente ha realizado más operaciones, pero de menor importe". En opinión de Seijas, esta tendencia a evitar el despilfarro quedará patente también en las compras que lleven a cabo durante el mes de enero. "Con la situación actual, marcada por la inflación y el aumento de las hipotecas, a las familias les cuesta cada vez más llegar a final de mes. Se hicieron compras por Navidad y por Reyes, por lo que el presupuesto ya no llega para hacer muchas compras a partir de ahora. Además, las rebajas realmente ya no existen. Desde que se liberalizaron, hay descuentos todo el año y muchos comercios ya anuncian bajadas de precios desde el 1 de enero, por que para el comercio ya no es lo que era antes", asegura.

En cuanto al año que acaba de comenzar, el presidente de la Federación de Comercio de Lugo se muestra cauto en sus previsiones. "Sabemos que los primeros meses van a ser duros, pero esperemos que la situación económica mejore y sobre todo que se normalicen los precios, ya que la infracción está afectando negativamente al comercio", dijo.

El deseo y la percepción de Seijas coinciden desde luego con el de la mayor parte de los lucenses que salieron este sábado de compras, quienes se quejaban del aumento desmesurado del coste de la vida. "Yo antes esperaba a las rebajas para comprarme algún capricho, pero ahora espero para comprar cosas que realmente necesito. Tal y como está todo, no se puede ir por ahí malgastando el dinero", comentaba una joven.

Muchos compradores reconocían también que se habían vuelto más selectivos a la hora de realizar sus compras. "Antes compraba lo primero que me gustaba", afirmaba un lucense, "pero ahora miro primero en varios comercios y comparo. Y si no me convence nada de lo veo, me voy sin nada y es lo que me ahorro".