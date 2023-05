Un real baño de multitudes

El parque de A Milagrosa reunió este viernes a cientos de lucenses, pero no para asistir al tradicional mercadillo de Frigsa de los viernes, sino para presenciar la histórica visita de Felipe VI a Lugo, la primera que realiza a la capital lucense desde que es monarca.

La visita real motivó que se aplazase 24 horas la celebración de esta feria ambulante. Pero no fue el único acto que se suspendió por motivos de seguridad. El pasado jueves estaba previsto un torneo de rugby en el estadio Gregorio Pérez Rivera, pero tuvo que ser postergado debido a que las instalaciones de As Pedreiras fueron las elegidas para que aterrizase el helicóptero que trasladó al Rey de Santiago a Lugo. Una comitiva de cinco vehículos lo condujo después al auditorio municipal Gustavo Freire, que acogió el acto central del Tour del Talento.

Los lucenses que se agolpaban en las inmediaciones del auditorio recibieron al jefe del Estado con aplausos y gritos de "Viva el Rey" y "Felipe, Felipe". Algunos agitaban banderas de España e incluso un joven iba ataviado con una camiseta de la selección española de fútbol.

Tras saludar a las autoridades, el monarca atendió, en la explanada del auditorio, las explicaciones de los estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes que presentaron tres proyectos innovadores.

Miriam Saborido, que es alumna del ciclo superior de Aeromecánica, le expuso el de colaboración con Protección Civil para utilizar en la búsqueda de personas un dron propulsado por hidrógeno verde, que dispone de una cámara termográfica para detectar el calor humano.

Esta joven de 19 años, de Portonovo (Pontevedra), aseguraba que cuando comentó que "no sabía cómo dirigirme a él, si de tú o de usted, me calmaron diciéndome que era una persona muy cercana". Tras hablar con el Rey, reconoció que es "supercercano y me hizo sentir supertranquila" y además le pareció "superbien que saludase a los ciudadanos".

Un coche de madera

El segundo alto del jefe del Estado fue ante una réplica en madera de un deportivo Bugatti Type 35 de hace casi un siglo, que funciona con hidrógeno verde. La vilalbesa Paula Santomé explicó que con este vehículo pretenden "dar visibilidad a las nuevas fórmulas de movilidad y que desde un punto de descarga del coche se puede dar suministro energético a una vivienda".

Esta alumna de 19 años, del ciclo superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, que expuso este proyecto junto a su compañero Tamiru Buide, de 18, no ocultó que estaba "un poco nerviosa". Felipe VI se interesó por la velocidad que alcanza, 80 kilómetros por hora, y su autonomía, unos 150 kilómetros.

El profesor de As Mercedes Víctor Paz afirmó que participar en este acto supone, por una parte, que "le dan la importancia que tiene al proyecto" y, por otra, "imagen y prestigio para el centro", que supera el millar de alumnos e imparte una veintena de ciclos de Formación Profesional.

Felicitaciones

El jefe del Estado estampó su firma en el capó del coche —fabricado con tres tipos de madera, ocume, cerezo y roble— y escribió el mensaje ¡Felicidades!.

El tercer proyecto de As Mercedes que le presentaron los alumnos de Aeromecánica fue un simulador de vuelo con realidad virtual. El lucense Hugo Aguiar, de 19 años, que fue el orador, aseguró que fue "una experiencia nueva, gratificante y bastante especial" y la becerrense Paula Rubio, de la misma edad, que realizó la demostración, sintió "emoción". El Rey, tras decirles que "si pudiese, lo probaría", les dio su "enhorabuena" a los alumnos de este centro de FP de la capital lucense por sus proyectos innovadores.

En medio de esas presentaciones Felipe VI rompió el protocolo e inesperadamente se acercó para estrechar la mano a decenas de asistentes.

Como en familia

Hubo ciudadanos que acudieron en familia para ser testigos de esta histórica visita. Fue el caso de Eva Real, que lo hizo acompañada de dos de sus hijas, Nahiara, de 17 años, y Nekane, de 27. A esta lucense le pareció "impresionante" que el monarca les saludase. "Es más guapo con la edad. Fue mejorando como el vino", afirmó. A la benjamina le pareció "más alto que en la tele".

Unos metros más arriba se encontraba Loli Romeo, "una aragonesa que se siente un poquito gallega" que se mostraba "muy emocionada" y recordaba cuando lo vio por primera vez por las calles de Zaragoza cuando aún era "un adolescente" y le saludó desde la ventanilla del coche.

A su lado estaba su hijo, Alfonso José Rueda, que acudió enfundado en una camiseta de la selección española y portando varias enseñas nacionales. "Fue una pasada. No me he echado a llorar por poco. No me voy a lavar la mano en lo que queda de día", dijo este joven de 26 años que era la segunda vez que estaba tan cerca de Felipe de Borbón. La primera fue en la Expo de Zaragoza en 2008 cuando aún era Príncipe de Asturias.

Otro joven, el lucense Javier de la Torre, coincidía en bromear asegurando que "no me lavo la mano en un año". Sintió "un orgullo inmenso y un cosquilleo en el estómago" cuando le saludó.

Dentro del auditorio había estudiantes y fuera los padres de algunos de ellos. Fue el caso de María José Ferreiro, que destacó que en actos como este "se fomenten los proyectos que hacen los alumnos". Reconoció que a su hija, Candela, probablemente le hubiera hecho "más ilusión" que hubiesen viajado a la ciudad las infantas porque "son de la misma edad".

Ana, una voluntaria de Cruz Roja, acudió con "muchas ganas y empeño" para venderle un boleto de la lotería para el Sorteo de Oro, pero solo pudo saludarle.

También hubo ciudadanos que se desplazaron desde el resto de la provincia, como la sarriana Mari Carmen Pumares, que no pudo verlo cuando visitó esta villa lucense hace un año y que no quiso desaprovechar esta segunda oportunidad. "Es muy riquiño, muy majo y muy sencillo", señaló.

"Fue una experiencia bonita", resumió Carlos Porto, que se desplazó desde O Páramo para ver a Felipe VI.