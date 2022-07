Los grupos locales opinan sobre la posible llegada de Candia de cara a las municipales

Elena Candia se perfila como cabeza de lista del Partido Popular de cara a las elecciones municipales del próximo año, lo que podría anunciarse en breve. La formación conservadora volvería a presentar a una mujer como candidata en la capital lucense dos décadas después de que lo hiciese Manuela López Besteiro, exconselleira de Familia.

Si se oficializa su candidatura, que podría concretarse en las próximas horas, esta sería una decisión consultada y compartida por los órganos del partido, donde cuenta con un apoyo firme.

La más que probable elección de la presidenta provincial del PP ha suscitado reacciones tanto por parte de la ciudadanía como de sus adversarios políticos.

PSOE. Ana González Abelleira, secretaria general de la agrupación municipal del PSdeG-PSOE, asegura que esta posible candidatura del Partido Popular para presidir el Concello de Lugo no la coge por sorpresa ya que, según cuenta la mano derecha de Lara Méndez, las encuestas realizadas con anterioridad ya proponían el nombre de Elena Candia como una de las favoritas para postularse como cabeza de lista popular.

"As mulleres debemos ocupar os postos que nos corresponden, así que paréceme perfecto que poidan elixir a esta persoa como candidata á alcaldía".

CIUDADANOS. En el otro extremo de la balanza se sitúa Olga Louzao, portavoz municipal de Ciudadanos, quien expresa su descontento por la posible elección de la exalcaldesa de Mondoñedo, puesto que la política de la formación naranja preferiría como futuro regidor o regidora a "una persona con raíces en la ciudad, que tenga vínculos con Lugo. Como lucense, si no soy yo la alcaldesa, por lo menos que esta persona tenga una unión especial con la ciudad".

BNG. Por su parte, Felipe Rivas, responsable local del BNG en Lugo, no quiere especular sobre la futura elección de Elena Candia como cabeza de lista del PP en las municipales, que se celebrarán el próximo mes de mayo, aunque sí coincide con la portavoz de Cs en que el posible candidato debería ser oriundo de Lugo.

"Porque non sei se a xente da cidade ve a Elena Candia nese posto", puesto que, según explica Felipe Rivas "non reside en Lugo e por iso pode non estar ao tanto de todo o que acontece nesta cidade".

De todas formas, el responsable local de la formación nacionalista confiesa que "o máis importante son os proxectos, non as persoas como referentes. De todos os xeitos, o PP non ten proxecto para Lugo, son uns escravos do que dictan desde Santiago".

Con respecto al género del candidato del PP, Rivas non sabe si la formación conservadora elegirá a una mujer como cabeza de lista para buscar un cara a cara femenino ante Méndez por la alcaldía, con el permiso de Rubén Arroxo.

"Non sei se o PP busca o enfrentamento contra outra muller. O que está claro é que fai tempo que as mulleres ocupan postos de responsabilidade política".