Raymundo Ocaranza: "Estamos formando a una cardióloga y en un año seremos cuatro hemodinamistas"

LA DEMANDÍSIMA apertura de Hemodinámica 24 es hoy una realidad. El doctor Ocaranza explica qué ajustes hubo que hacer.

Después de haber extendido el horario de Hemodinámica hasta las diez de la noche ¿cómo se va a reorganizar ahora la unidad para abrir 24 horas?

La organización va a ser, para fines prácticos, la misma que teníamos. Somos tres hemodinamistas, que ya estamos formados para hacer angioplastias primarias que son el tratamiento del infarto agudo. Además, estamos formando a una cardióloga en Cardiología Intervencionista. Está en su primer año y la formación oficial son dos. Ahora mismo, continuaremos con las guardias repartidas entre los tres cardiólogos intervencionistas. El equipo de cada guardia lo formamos uno de nosotros y dos enfermeras. Eso es lo que teníamos hasta ahora de tres a diez y a partir de hoy hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Está estipulado para toda España por la sección de Hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología. Aquí tenemos la ventaja, a diferencia de otros hospitales, de que tenemos el apoyo del cardiólogo clínico que está de guardia, que si hay alguna complicación se acerca, y de la Unidad de Cuidados Intensivos. En cuanto nos activa el 061 los activamos a ellos y se acercan a la sala de Hemodinámica por si hay que hacer algún procedimiento de intubado con el paciente sedado.

¿En el plazo de un año serán entonces cuatro hemodinamistas?

Exactamente. La formación de Hemodinámica está reglada por la sección de Hemodinámica, que marca las directrices tanto para enfermería como para médicos de Cardiología Intervencionista. En junio de 2018 se incorporó una cardióloga y acaba su formación en junio de 2019. Se forma para obtener la acreditación española y la europea y la idea es que se incorpore a la unidad.

¿Cómo se activa el dispositivo cuando se llama al 061 por una alerta de infarto?

Tal y como hemos repetido muchas veces, la mejor forma de acceder a la repercusión rápida en una sala de Hemodinámica es llamar al 061. No quiere decir que ir a un centro de salud o a un hospital sea malo, pero muchas veces por la carga asistencial puede retrasarse esa atención inmediata.

De hecho si vas a un centro de salud y dices que te duele el pecho van a llamar al 061...

Exactamente. El médico hará un electrocardiograma, llamará al 061 y finalmente es el 061 el que activa a los hemodinamistas. Se ahorran pasos si el paciente contacta con el 061.

Hay pacientes a los que puede darles un poco de apuro utilizar ese recurso porque los síntomas del infarto son a veces difusos, ¿conviene llamar a la mínima duda?

Una de las cosas que trataremos de hacer es abrir a los médicos de PACs y Primaria el contacto directo con Hemodinámica. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que a lo mejor durante los primeros años tendremos un incremento de coronariografías de pacientes que no tienen un infarto de verdad. Con el tiempo, los médicos van a rearfirmar los conocimientos que tienen de electrocardiografía y a afinar el diagnóstico del infarto. Además, como siempre decimos, es preferible hacerle un cateterismo a un hombre de 40 años que no tenga nada a que se quede con un infarto anterior y que después desarrolle una insuficiencia cardíaca que le limite completamente su actividad física. Los telefonistas del 061 no son telefonistas al uso, son personal médico o de Enfermería que va a hacer preguntas específicas para, de manera razonable, certificar o descartar que tiene un infarto. Ante cualquier duda que haya van a mandar la medicalizada o una ambulancia que tenga la posibilidad de hacer un electrocardiograma para un diagnóstico precoz.

¿Cuánto tiempo tiene el equipo de hemodinamista y enfermería para estar en la sala?

Tenemos que estar en 20 minutos. Esa es una de las peculiaridades de la guardia de Hemodinámica. Hay muchas guardias localizadas, pero ninguna exige una presentación tan rápida. Pero es que el infarto es una urgencia en la que reducir el tiempo que tardas en abrir la arteria se traduce en miocardio salvado. Lugo ofrece la ventaja de que es fácil estar en la sala en 20 minutos, cosa que no ocurre en Madrid o Barcelona, donde a veces llega antes el paciente. Nosotros siempre llegamos antes que el paciente y le esperamos con todo preparado. Para la ampliación 24 horas hemos hecho reuniones con los jefes de Urgencias tanto de Monforte como de Burela y los directivos del 061. Por ejemplo, desde Burela, de día vuela el helicóptero pero de noche, no. Por eso hay que modificar un poco el protocolo. A un paciente que tenga un infarto por la noche tendrán que ponerle el medicamento para que la arteria vaya abriendo mientras lo trasladan aquí.

¿Y Monforte?

Monforte no tiene base del 061 por lo que, en realidad, la ambulancia medicalizada tendría que salir de Lugo, lo que supone el doble de tiempo. Así que lo que ha hecho su jefe de Urgencias es un pool de guardias de médicos de Urgencias, de forma que si hay un infarto medicalizan en diez minutos una ambulancia. Es un médico de allí el que acompaña al paciente.

Desde que se aumentó el horario hasta las diez han aumentado las angioplastias primarias...

Sí. En angioplastias primarias lo que trata es el vaso que está tapado pero es muy raro, solo ocurre en un 20-25% de los pacientes, que solo tengan una arteria dañada. Les tratas en el infarto la arteria que les está dando los síntomas y muchos de ellos tienen que volver a la sala para estudiar las otras arterias. Así que, no solo como infartos sino como casos, hemos incrementado unos 100 en este año que llevamos con el horario hasta las diez. Como ya comentó el doctor Juanatey muy seguramente se va a duplicar ese número, sumando otros cien casos que son los que se estaban trasladando de diez de la noche a ocho de la mañana.

Perfil

"Cada vez vemos más pacientes de menos de 50 años con las tres arterias enfermas"

¿Qué características particulares tienen los infartos que se producen de noche y de madrugada?



Las hormonas contrarreguladoras que rigen nuestro estado de vigilia y sueño hacen que durante la noche la respuesta inflamatoria a cualquier proceso agudo sea más exagerada. Sí es cierto que los infartos pueden producirse más de madrugada y con complicaciones más importantes: más hipotensión, más arritmia...



Ha dicho que le sorprende a veces encontrar en la sala a pacientes jóvenes, en torno a los 40 años, pero que cumplen con todos los factores de riesgo ¿Es ese el perfil?



Hay dos tipos de pacientes completamente establecidos. Uno es el paciente mayor. Viene un poco más tarde porque aguanta un poco más y suele venir con infartos evolucionados. Corresponde a un 35-40% de los casos. Tenemos la serie de nonagenarios más grande de España. Lamentablemente, cada vez más estamos viendo más pacientes jóvenes. Para nosotros jóvenes es hasta 60 años. Entre 40-55 años son un 25% de los casos. Sí es verdad que cada vez vemos más pacientes de menos de 50 años con enfermedad trivascular, o sea las tres arterias enfermas porque tienen muchos factores de riesgo. La ventaja de estos pacientes es que, aunque tienen a veces infartos importantes, su supervivencia es mayor.