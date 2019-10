Ray Gelato convirtió Santa María en un plató

Ray Gelato es un hombre fornido, embutido en un traje negro, con un pequeño tupé, un discreto bronceado y pinta de hacer negocios en las cocinas de los restaurantes italianos, en las lavanderías o en tiendas de ultramarinos que venden salami. Es decir, tiene el aspecto de un extra de Uno de los nuestros o de Los Soprano. Por tanto, también podría perfectamente actuar con su big band en Las Vegas o en una de esas comedias chispeantes de Hollywood, en las que las mujeres llevan vestidos de lamé y los señores fuman purazos, y, sin embargo, lo hizo en Santa María.

Pese a lo que pudiera parecer, este saxofonista y cantante es británico y no americano. Trajo a Lugo lo que lleva tocando toda la vida, el swing clásico con éxitos redondos que empezó a escuchar de niño y ahora interpreta con su banda, como el When you"re smiling que popularizó Louis Armstrong o el Tu vuò fà l'americano de Renato Carosone. Es muy difícil permanecer impasible ante esa música y los asistentes al concierto no lo hicieron. Puede que fuera lunes después de un fin de semana grande de fiestas pero no se notaba, las caderas se meneaban y los pies se movían.

Giants, la big band que acompaña a Gelato, defendió con habilidad y profesionalidad todos los temas y el solista conquistó con su virtuosismo con el saxo y obras de autoría propia como el Mambo Gelato. Quedó claro que Santa María es un lugar perfecto para un concierto así: animado, bailongo y con un punto muy clásico.

Como Prima o Calloway, Gelato es un cantante y saxofonista habilidoso que, además, entretiene. Saludó varias veces con un Hola Lugo, presentó a toda la banda colocando ante cada nombre un sinior, y tocó, con dedicación de décadas, un tipo de música que levanta el ánimo y cubre todo con una pátina cinematográfica. Su concierto fue una prueba más de su buen hacer, ya demostrado en el Festival de Jazz de 2014.