Raúl Couso representará a Lugo en el certamen Míster International Spain

Tiene 22 años y dedica su tiempo a practicar deporte y a preparar las oposiciones a la Policía Local. Raúl Couso Novo, natural de Lugo, afirma que jamás pensó en presentarse a un concurso de belleza, pero recibió una oferta que no fue capaz de rechazar. "Una agencia vio mis fotos en mi perfil de Instragram y se puso en contacto conmigo porque estaban interesados en que participase en el certamen Míster International Spain 2023. Me hicieron una entrevista, me lo pensé un poco y finalmente les dije que sí".

La cita se celebrará del 28 de mayo al 4 de junio en Tenerife y será la primera vez que Raúl Couso se suba a una pasarela para lucir tipo y desparpajo, aunque este joven ya hizo sus pinitos en el mundo de la publicidad. "Me llamaron una vez para hacer de modelo para promocionar una tienda y también para crear contenido para las redes sociales de algunos estudios de fotografía. Mi objetivo laboral es aprobar las oposiciones a Policía Local, ya que es un trabajo vocacional, pero también me gustaría que este certamen me abriese las puertas del mundo de la moda y de la televisión", apunta.

Además de estudiar de forma intensiva, Raúl Couso dedica bastantes horas a cuidar su físico en el gimnasio. "Me gusta mucho el deporte y también el mundo del motor, aunque también tengo otras aficiones, como el cine, la fotografía y la interpretación. De hecho", cuenta, "estuve cuatro años en un grupo de teatro".

Este lucense afirma que le gusta cuidarse, lo que implica llevar una vida sana. "No me gusta salir por la noche, no bebo alcohol y no fumo. Tengo amigos que a veces me dicen que soy un aburrido, pero yo no me considero así; creo que son formas distintas de entender la vida", comenta.

Raúl Couso se disputará con otros 51 modelos el premio al joven más guapo de España, un título que el año pasado recayó en el murciano Daniel Lorente y que supone el pasaporte para representar a España en Míster Mundo. "Tendremos que desfilar en traje, en bañador y también con un atuendo típico de nuestra provincia, así que yo iré de romano. A ver si hay suerte", concluye.