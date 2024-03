El río Rato se ensanchará dos metros para evitar desbordamientos en Paradai

El río Rato en el entorno del puente de Paradai se ensanchará en dos metros para evitar su desbordamiento, un problema derivado de la construcción del enlace del viaducto con la Rúa Serra de Meira, donde se hizo una glorieta. La obra fue ejecutada por la Xunta, dentro de un convenio con el Concello, en parte sobre un tramo del Rato que ya había sido canalizado años antes por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS).

La obra abarcó zonas de servidumbre y de policía de ambos márgenes del río, por lo que alteró el comportamiento del río. Pero, además, se hizo sin que ni la Xunta, como promotora de la obra, ni el Concello hubieran tramitado la correspondiente autorización ante la CHMS. En 2016, a raíz de denuncias de Adega y de la guardería fluvial de la Hidrográfica, esta ordenó derribar la rotonda y sancionó a ambas administraciones, a las que hizo corresponsables de la infracción.

Las administraciones emprendieron entonces la búsqueda de una solución para evitar la demolición de la infraestructura y para reducir el riesgo de inundaciones en la zona. En mayo de 2020, el Concello y la CHMS anunciaron un acuerdo para llevar a cabo una intervención en el Rato, en el tramo que bordea los bloques de viviviendas situados por la parte de abajo del puente de Paradai. Justo un año después, en mayo de 2021, las administraciones firmaron un convenio según el cual la Hidrográfica elaboraba el proyecto y financiaba el 75% de la obra y el Concello, el 25% restante. En junio del año 2022, la Hidrográfica solicitó al Concello la tramitación del proyecto, pero, según el expediente municipal, la administración local no empezó a emitir informes de sus distintos servicios hasta junio de 2023, después de que la Hidrográfica reiterara la solicitud. El primero fue en esa fecha y el último, el pasado diciembre.

Esta semana, el Concello dio un nuevo paso con la aprobación inicial del proyecto. Ahora debe exponerse al público durante un mes, periodo en el que se solicitarán los informes y autorizaciones sectoriales preceptivos, y tras el estudio y la resolución de alegaciones, si las hubiera, deberá aprobarse definitivamente para que la Hidrográfica pueda sacar a contratación de una obra que, según vuelve a insistir el PP, es necesaria para que la Xunta pueda renovar la Rúa Serra de Meira. Aunque, en realidad, la zona del Rato donde se va a actuar ahora apenas afecta a esta calle.

Todo parece indicar que a falta de traballo e o bloqueo era do Concello, porque a CHMS pediulle a tramitación do proxecto en xuño de 2022 e non o aprobou inicialmente ata agora