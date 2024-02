Ratifican la pena de tres años de prisión a un condenado por tráfico de drogas en Lugo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de un condenado en 2023 a tres años y seis meses de prisión por la Audiencia Provincial de Lugo como autor de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos que se recogen en la sentencia señalan que en octubre de 2016 varios agentes observaron al condenado en una calle de la capital lucense entregando un envoltorio de plástico a un hombre al que la policía ya había intervenido droga en un paquete de estas características en el mes de septiembre de ese mismo año.

A continuación, los policías lo siguieron y le dieron el alto, preguntándole si llevaba encima algún tipo de sustancia estupefaciente. Éste lo admitió y les entregó de forma voluntaria 11,40 gramos de cocaína que confesó haber comprado al acusado por 30 euros.

A partir de ahí, los agentes establecieron vigilancias y seguimientos sobre el acusado y observaron que mantenía breves contactos con diversas personas, "típicos del modus operandi del tráfico de drogas y que llevaban aparejado algún tipo de intercambio".

Así, en noviembre de 2016 lo detuvieron y llevaron a cabo una entrada y registro en su domicilio, donde encontraron cocaína por valor de unos 4.500 euros.

Por estos hechos, fue condenado por la Audiencia Provincial de Lugo como autor de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud a la pena de tres años y seis meses de prisión.

RECURSO. La defensa recurrió esta sentencia esgrimiendo un error en la valoración de la prueba, que consideraba que no acreditaba la comisión del delito por el que se acusa al recurrente.

En concreto, cuestiona el testimonio del varón que confesó que el condenado le había vendido la droga para justificar la comisión del delito, expone que la cantidad que le fue intervenida estaba destinada al autoconsumo e invoca a la figura del in dubio pro reo.

Ante esto, el TSXG explica que "en ningún momento se dice en la sentencia que le hubiera vendido droga" y subraya que el acusado "no dio explicaciones sobre las sustancias, útiles y efectos que fueron hallados en el registro domiciliario que se llevó a cabo", limitándose a decir que "era para su autoconsumo, pero sin justificar su condición de consumidor".

Además, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia apunta que "no procede atender a los efectos derivados de una posible disminución de la imputabilidad por causa de la condición de consumidor de drogas del acusado al no acreditarse tal situación" y señala también que "no existe dato objetivo alguno que denote el consumo de drogas por parte del acusado, tal y como acertadamente concluye la sentencia apelada".