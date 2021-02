Rastreadores de la delincuencia

FORMAN UNA brigada, pero se dividen en grupos especializados que persiguen y resuelven delitos concretos. Los agentes de la Policía Judicial del CNP investigan desde homicidios, agresiones sexuales y malos tratos, hasta robos con violencia, estafas o narcotráfico. Buscan donde aparentemente no hay nada y tiran de cada hilo que pueda deshacer las puntadas que dan los delincuentes.

La Policía Judicial de Lugo trabaja mano a mano con jueces y fiscales y se coordina con las demás unidades del cuerpo para cerrar con éxito cada operativo. Trabaja mucho y bien, y lo hace bajo el mando del inspector jefe Moisés Muñiz García, que aterrizó en el cargo hace poco más de año y medio. Leonés de nacimiento, el jefe de la Brigada Judicial conoce a la perfección el terreno que pisa. Pasó por las comisarías de Santander y Vigo, hasta que se asentó en Lugo, donde fue jefe del Grupo Operativo de Información, del Módulo Integral de Proximidad, de Estupefacientes y del Grupo Operativo de Seguridad Privada. Hace dos años, su ascenso en la escala policial lo llevó tres meses a la comisaría de Ourense, donde dirigió la Brigada de Extranjería. Guarda un grato recuerdo de su estreno como inspector jefe en la ciudad de As Burgas, pero en la capital lucense lo esperaban su familia y sus compañeros, que no dudaron en celebrar su vuelta.

Ya como jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Lugo, Moisés Muñiz reconoce que todos los días "pasan cosas", pero considera que vivimos en una ciudad tranquila. "España es el tercer país más seguro de la Unión Europea, y dentro de España, Lugo es una de las ciudades más seguras. A nivel nacional, la tasa de criminalidad ronda los 47 delitos por cada 1.000 habitantes, mientras que en Lugo se sitúa en 29 delitos. Además", explica, "la tasa de esclarecimiento, es decir, los hechos denunciados que son resueltos por la Policía, es del 33% en España, mientras que en Lugo asciende al 42%".

Aunque las cifras muestran una ciudad apacible, el inspector jefe comprende que los lucenses puedan tener en ocasiones una percepción muy distinta de la realidad. "Hay sucesos que crean alarma social. Aunque sean casos aislados, tiene un gran impacto en la ciudadanía y generan sensación de inseguridad. Es totalmente comprensible y, desde luego, la Policía no le resta importancia a ningún hecho delictivo", dice.

Cuando esto sucede y los ciudadanos perciben un riesgo, esperan de los agentes una actuación inmediata, pero cada supuesto que llega a manos de la Policía Judicial requiere una investigación intensa. En la mayoría de los casos, los agentes trabajan con evidencias y su intuición no deja lugar a dudas, pero ante un juez, tan solo sirven las pruebas. "Cuando la gente sospecha que se está cometiendo un delito", apunta Muñiz, "quiere que la Policía actúe al momento, pero no es tan sencillo. Si un vecino intuye que en su edificio se está vendiendo droga, por ejemplo, quiere que detengamos al sospechoso, pero todo el mundo tiene sus derechos y primero hay que recabar información y conseguir una orden para realizar un registro. Cuando presentamos a un detenido ante la autoridad judicial tenemos que tener pruebas muy sólidas que permitan imputarle los hechos. Si no es así, el arresto y el trabajo policial no van a servir de nada".

Ante un sistema tan garantista, la Policía Judicial no tiene más opción que armarse de paciencia y buscar el momento idóneo para actuar y asegurarse el resultado previsto. "Puede que a veces los ciudadanos crean que no estamos haciendo nada, pero no es así. Detrás de que cada arresto hay multitud de gestiones, trámites administrativos, interrogatorios, seguimientos, escuchas telefónicas y otras muchas pesquisas". En estas actuaciones participan los integrantes de los diferentes grupos, empezando por la oficina de denuncias; el kilómetro cero de la investigación policial.

Una Unidad de Inteligencia cruza a diario miles de datos

La oficina de denuncias es el primer contacto de los ciudadanos con la Policía y el cometido de sus agentes no se limita a plasmar por escrito los hechos que son objeto de acusación. "Además de recoger la denuncia", explica el jefe de la brigada, "los policías realizan una labor muy importante de asesoramiento. Le explican a la víctima sus derechos, las ayudas a las que puede optar, o los trámites necesarios para acceder a la Justicia gratuita. El año pasado, entre denuncias y oficios judiciales, se tramitaron 13.825 asuntos". La brigada cuenta también con una Oficina de Presentación Judicial, que realiza el seguimiento de las medidas cautelares impuestas por los juzgados, y con una Unidad de Inteligencia, "que se encarga de coordinar toda la información de interés policial y de cruzar datos con otras provincias y con otros operadores de seguridad".

Consumidores de droga que van a comprar en pleno registro

Cerrar una operación de estupefacientes requiere una investigación minuciosa, ya que los traficantes afinan el ingenio para intentar que la droga pase desapercibida. "En 2020", señala Moisés Muñiz, "se neutralizaron 30 puntos negros de venta al menudeo, fundamentalmente cocaína y hachís. También se llevó a cabo alguna intervención de sintéticos, pero poca cantidad". Entre los casos más destacados figuran el de un paquete de cocaína que llegó por error a una empresa de congelados y la incautación de 330 gramos de la misma sustancia ocultos en un bollo de pan. Los agentes del grupo también vivieron situaciones curiosas, como tener que explicarle a los consumidores que llegaban a una vivienda a comprar droga que aquello no era una fiesta, sino un registro policial.

La escurridiza banda del Seat León, obligada a frenar en seco

Otra de las especialidades de la Policía Judicial son los delitos patrimoniales, como hurtos y robos con fuerza o intimidación. "En Lugo, el volumen de denuncias de este tipo es muy inferior al que se registra en el resto del país, pero son hechos que generan alarma social. En 2020", apunta el jefe de la brigada, "neutralizamos a varios tironeros y a un delincuente con más de 30 antecedentes que cometió multitud de robos en establecimientos comerciales y de hostelería, llegando a utilizar en alguna ocasión un arma de fuego". Gracias al trabajo policial, el ladrón acabó en la cárcel, al igual que los cabecillas de la denominada banda del Seat León, desarticulada en una operación conjunta con la comisaría de Ferrol, que se saldó con 14 detenidos por robar al menos 40 vehículos y asaltar más de un centenar de viviendas y negocios por toda Galicia.

La lacra del maltrato deja una media de 12 detenidos al mes

Esta brigada lucha también contra la violencia de género, a través de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam), que se encarga además de los asuntos relativos a menores. A lo largo del pasado año, la unidad instruyó 358 atestados y a fecha de 1 de febrero tenía bajo su protección a 216 víctimas de violencia machista. En contra de lo que se podría esperar, las denuncias por violencia familiar no se han disparado en Lugo por el confinamiento. "No se incrementaron los casos, ni durante el confinamiento, ni en cuanto se levantó el estado de alarma y se retomó un poco la normalidad. Actualmente", afirma el inspector jefe, "se practican de media unas doce detenciones al mes por malos tratos".

Lavadoras a 30 euros y otras gangas imposibles en internet

Los delitos que sí han ganado terreno con la pandemia son los relacionados con las nuevas tecnologías, de los que se encarga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). "Los delitos tecnológicos han registrado un crecimiento exponencial, sobre todo las estafas por internet, desde hacerse pasar por una entidad bancaria para conseguir los datos y el número de cuenta de la víctima, hasta ofrecer falsos alquileres de viviendas o simular una relación sentimental para pedir dinero. Pero la estafa más habitual", confirma, "son las compras fraudulentas por internet". La Policía Nacional alerta continuamente sobre el peligro de estas transacciones, pero muchos ciudadanos continúan pecando de exceso de confianza. "Recibimos muchas denuncias por compras de animales que no son entregados, y también por la adquisición de móviles, sobre todo Iphone. Cuando vemos un precio muy bajo por un artículo, hay que desconfiar. Hay gente que compra una lavadora nueva por 30 euros y después denuncia que lo timaron. Esas gangas no existen".

Trabajo a contrarreloj en casos muy violentos y desapariciones

La brigada se completa con la Unidad de delincuencia Especializada y Violenta (Udev), que investiga homicidios, como el crimen de As Gándaras -que le costó la vida a una mujer a su manos de su pareja-; lesiones graves, como el apuñalamiento de un vigilante de seguridad en el Hula; o agresiones sexuales, como la registrada en A Fervedoira, que acabó con dos detenidos. También siguen el rastro de las personas desaparecidas. "En una ocasión", cuenta el inspector jefe", una joven dejó una nota diciendo que se iba a suicidar. Los agentes localizaron su ubicación, en los Picos de Europa, y hablaron con ella por whatsapp durante todo un fin de semana, hasta que la encontró la Guardia Civil de la zona". La Policía Judicial asegura que, en cualquier asunto, la colaboración ciudadana resulta fundamental para su trabajo. Y su trabajo, sin duda, resulta fundamental para los ciudadanos.

