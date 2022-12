Raquel Marañón: "La reforma de la Constitución tiene que ser puntual, sosegada y consensuada"

La de letrada de las Cortes es una función poco conocida. Hay más de medio centenar en el Congreso y el Senado, en donde usted es directora de Presupuestos y Contratación. ¿Cuál es su cometido?

Somos unos funcionarios poco conocidos fuera del Parlamento, aunque ha habido ilustres letrados de las Cortes, como Manuel Fraga, Nuestra función principal es realizar el asesoramiento técnico y jurídico a los diferentes órganos de la cámara (presidencia, mesa y junta de portavoces) y los también funcionales (ponencias, comisiones y pleno) y ostentamos las funciones de administración de la dirección parlamentaria. En mi caso, por ejemplo, aparte de asesorar a las comisiones de Transición Ecológica y de Familia del Senado, soy la directora de Presupuestos y Contratación de la Cámara Alta.

Como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas (Icade), ¿qué opina sobre el follón que se ha montado en el Tribunal Constitucional a raíz de la proposición del PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal?

Lo que ha sucedido es que en el marco de una tramitación de una proposición de ley, se presentaron dos enmiendas por parte de dos grupos de la cámara, el socialista y el de Unidas Podemos, que fueron objeto de examen por los letrados de la cámara, que emitieron un informe indicando que en dos de ellas existía una ausencia de homogeneidad, es decir que cualquier enmienda que se presente en el marco de una iniciativa legislativa debe tener un carácter homogéneo con la temática del proyecto. Esta proposición de ley era la transposición de unas directivas europeas y unas disposiciones en el ámbito penal, que suponían la supresión y modificación de unos delitos existentes en el Código Penal, mientras que las enmiendas en cuestión versan sobre la modificación del procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es evidente que existe una falta de homogeneidad. Eso fue puesto de manifiesto verbalmente por los letrados que asesoraban a la comisión, pero como su parecer no es vinculante, sino que es una opinión jurídica, no se acoge por la mayoría y el grupo parlamentario popular que disiente presenta un recurso de amparo que el Tribunal Constitucional acepta, con unas medidas cautelarísimas que determinan que esas enmiendas son incongruentes y no pueden ser incorporadas a la proposición.

¿El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no daña la imagen de estos órganos y deja en mal lugar a los jueces?

Los jueces se rigen exclusivamente por el imperio de la Ley. La inmensa mayoría de los jueces realizan sus funciones única y exclusivamente rigiéndose por los criterios legales. Nos hacemos un flaco favor cuando hablamos de magistrados conservadores y magistrados progresistas, de bloques, como si hubiese un enfrentamiento evidente entre los diferentes magistrados del Tribunal Constitucional. Hay diferentes pareceres jurídicos y, aunque cada uno pueda tener su tendencia, quiero creer que se rigen única y exclusivamente por criterios técnico-jurídicos. En el momento en que una mayoría del Tribunal Constitucional adopta una resolución es la resolución del Tribunal Constitucional, con independencia de cómo se hayan posicionado internamente en el debate.

Pero no me negará que da la impresión de que hay dos bloques enfrentados.

Parece que hay dos bloques, pero también creo que alimentamos esa idea de manera interesada. Indudablemente hay tendencias, pero quiero pensar, porque he conocido a diferentes magistrados del Tribunal Constitucional, que pesa muchísimo más los criterios técnico-jurídicos a la hora de tomar una decisión que los componentes políticos, que eso tiene otro foro, que no tiene que ser el Tribunal Constitucional sino las propias cámaras parlamentarias.

Este lío coincide en el tiempo con el reciente 44º aniversario de la Constitución, en el que se volvieron a oír voces que piden su reforma. ¿Qué opina sobre su posible revisión?

La Constitución no posee ninguna cláusula de intangibilidad. Todo es susceptible de reforma. Lo importante es que en el momento en que se active cualquier procedimiento de reforma se haga de una manera sosegada y teniendo en cuenta lo que se dio en el proceso constituyente, el consenso. Evidentemente hay cuestiones que pueden ser objeto de revisión. El tiempo nos ha puesto encima de la mesa la necesidad de darle una vuelta, por ejemplo la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Todos podemos entender que es arcaico. Habrá que encontrar de manera sosegada el momento para abordar esta y otras cuestiones, que la práctica de estos 44 años de historia de la Constitución nos han puesto encima de la mesa que es manifiestamente mejorable. Ahora bien una cosa es reformar puntualmente algo con un consenso importante y de una manera sosegada y otra cosa es hacerle una enmienda a la totalidad al texto constitucional, que ha demostrado clarísimamente que sirve para ordenar la convivencia de los españoles y que nos ha dotado de unas cuotas muy grandes de estabilidad y de calidad de nuestro ordenamiento jurídico.

La Constitución es el tema de su conferencia de esta tarde, ¿qué abordará?

Voy a hablar de algo que me apasiona, los valores y los retos que tiene que afrontar la Constitución de 1978. Será una conferencia dirigida a cualquier tipo de ciudadano que quiera profundizar un poco más en cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico que recoge nuestra Constitución, cómo se estructura y cómo es la división de poderes, que es un tema que últimamente está bastante en cuestión y que es clave para hacer realidad la máxima con la que se concibió, que es que el poder frene al poder, que todo esté articulado a través de un sistema de frenos y contrapesos que haga que todos encontremos nuestro acomodo en el ordenamiento jurídico. Es trascendente profundizar en estas cuestiones porque lo que no se conoce no se defiende. Creo que los que nos dedicamos de una manera más profesional a la Constitución tenemos cierta obligación moral de dar a conocer qué es, lo que significa como norma suprema del ordenamiento jurídico, para intentar contagiar ese entusiasmo constitucional que tenemos con el fin de que la sociedad defienda sus valores. Esto no signfica que no podamos disentir de aspectos de la Constitución, pero sí que valoremos lo que este texto supone como norma de convivencia básica de todos los españoles. Si nos remontamos a la historia constitucional de España, siempre ha habido constituciones de vencedores y de perdedores, mientras que la del 78 se guio por el consenso, que nunca debemos perder de vista porque es la gran lección y el gran instrumento que tenemos.