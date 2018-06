Raquel Esteban: "La recreación histórica es un sector raro y hay mucho caos"

Raquel Esteban fue invitada por los organizadores del Arde Lucus en calidad de presidenta de la Confederación Europea de Fiestas Históricas. Durante su estancia en Lugo aprovechó para recordar que para lograr que un evento de este tipo acabe recibiendo el reconocimiento como fiesta de interés turístico internacional es necesario presentar un dossier detallado, que debe recoger noticias o grabaciones sobre la repercusión en otros países de la celebración.

¿Cómo ha visto la evolución del Arde Lucus como fiesta de recreación histórica?

Conozco muchas fiestas en España y fuera de aquí y Arde Lucus es una de las más interesantes porque tiene los elementos que hacen que tengan calidad y futuro, ya que tiene una participación social grande y está estructurada en grupos y campamentos con personalidad. En Lugo, la gente no habla jamás de disfrazarse, sino de vestirse o caracterizarse, y eso es una señal; cuando se habla de esa manera es que saben jugar un rol y no es un cosa frívola o externa. El voluntariado enorme que hay participa de una forma consciente y recreando pequeños centros de interpretación en sus campamentos. He visto una organización estupenda y hay un marco patrimonial importante: el material, que es la muralla, y el inmaterial, que generan cada uno de los participantes. El Arde Lucus creo que es un modelo para muchas fiestas de España.

¿Qué es lo que necesita una fiesta de este estilo para ser de interés internacional?

Hay un plazo de cinco año y es importante que en ese tiempo haya alguien que comience a conseguir noticias en otras partes del mundo en las que aparezca mencionada. Tiene que presentarse un dossier que refleje el impacto mediático en Europa y el mundo. No valen noticias de internet o que haya salido en una radio de París, porque hay que añadir grabaciones. Todo tiene que estar documentado y por eso lo más complicado para conseguir la declaración es tener un dossier en orden, porque la fiesta sí que cumple las características para serlo.

¿Qué se podría potenciar y qué fallos ve en la fiesta?

He estado en el montaje y en los desfiles, vi la participación de los colegios e incluso estuve en uno que hicieron con los niños de preescolar y los mayores, y creo que la fiesta está muy bien. Quizá tanto en Lugo como en otros lugares hay que afinar la narrativa, el relato de lo que se hace para darle más valor. Es un sector un poco raro el de la recreación histórico y hay mucho caos, por eso es importante la definición semántica. En Lugo hay una parte de reconstrucción museística, una parte de recreación con lenguajes teatrales, otra de evocación y de conmemoración... Los grupos más puristas de recreación histórica critican a los que hacen algo más festivo y más teatral y eso genera conflictos hasta el momento en el que a ese grupo se les denomina reconstruccionista. Pero cuando humanizas y das vida, a eso le llamamos recreación. Pero veo en Arde Lucus una fiesta muy equilibrada, quizá es verdad que tiene un carácter muy militar, muy de desfile, muy masculino, pero bueno, esa es su esencia. También creo que es un valor que los campamentos estén integrados en la ciudad y no como en otras que los lleva a las afueras. Creo que es una fiesta que tiene los pilares muy bien puestos.



¿Qué ejemplos debe imitar el Arde Lucus de otras fiestas?

Debe de seguir el suyo mismo. Los sellos de originalidad son un valor añadido. Sí que se puede aprender de otras fiestas y hay mucho intercambio, y vas a otro sitio y aprendes. Arde Lucus solo puede ser en Lugo y eso es muy importante, la referencia tiene que ser la propia ciudad.



¿Qué otras fiestas de reconstrucción histórica en España tienen declaración de interés internacional?

Pues la de Romanos y Cartagineses, por ejemplo, Es un formato distinto porque todas las recreaciones mediterráneas tienen un punto festivo distinto por la meteorología o por la propia ciudad. En Cartagena, el campamento está fuera y no se molesta tanto a los vecinos, pero el casco histórico se pierde la vivencia de esos días.