El rapero Israel B y el grafitero luso Virus estarán en el Urban Cores

El Festival Urban Cores Atlánticas, promovido por el gobierno de Lara Méndez en el marco de la programación de la Capital da Cultura do Eixo, albergará el próximo sábado 25 de marzo, en la Rúa 8 de Marzo, en las cercanías del centro comercial As Termas, exhibiciones de skate, pintado de graffitis, batallas de gallos o actuaciones en directo de DJs. Méndez destacó "a calidade e o nivel desta iniciativa na que participarán artistas de talla nacional como o rapeiro Israel B, un dos artistas máis en auxe do momento dentro do xénero urbano; así como unha representación do mellor talento local contando con Treze Trazos ou Concepto Circo e, por suposto, tamén do país luso, que estará representado polo grafiteiro Virus".

Raúl Marqués (Madrid), alias Israel B, es uno de los raperos del momento, acaba de conseguir un Disco de Oro con el tema Waoh en el que colabora con el artista canario Quevedo. También firmó otras colaboraciones con artistas de talla internacional como C Tangana o Delaossa.

Estas presencias, consideró la alcaldesa lucense, "convirten esta cita en una oportunidad única para disfrutar de la cultura urbana en todas sus modalidades y expresiones".

Música y comida

En este sentido, la alcaldesa invitó a todos los lucenses a acercarse y disfrutar del evento, que se celebrará a lo largo del día, y que incluirá, asimismo una zona gastronómica y zona musical, en la que se instalará un escenario con carpa y, a mayores, campeonatos deportivos en formato 3x3 de fútbol sala, baloncesto y voleibol, además de exhibiciones de skate.

Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público y solo será necesario inscribirse para las deportivas. El plazo para anotarse ya se encuentra abierto a través de la web www.lugocapitaldacultura.com donde se puede encontrar toda la información.