As altas capacidades dun alumno poden chegar a supoñer un alto grao de frustración. Unha metodoloxía pedagóxica que non contemple estes casos pode supoñer un baixón na autoestima dos rapaces que naceron con esta característica. Saber como atender estas situacións —tanto desde a aula como desde a casa— é a intención da charla que dará este venres, no centro educativo Galén, a psicóloga educativa Miriam Fernández Barreiros.

De que vai falar nesta charla que manterá coas familias no centro educativo Galén?

Pretenderei dar a coñecer as necesidades dos nenos con altas capacidades, tanto cando son pequenos como preadolescentes ou adolescentes. Do que se trata é de, a partir de coñecer o seu perfil cognitivo, dar máis atención e acompañamento a estes alumnos tanto na escola como fóra.

Cales son esas necesidades que teñen estes rapaces?

Poderiamos dicir que hai tres. A primeira é a emocional. É importante ter unhas ferramentas para que eles se constrúan o seu autoconcepto, a súa autoestima para así poder sentírense identificados co seu perfil, para que haxa un equilibrio entre a parte cognitiva e a emocional. A segunda necesidade sería a da interacción social, tanto intrapersoal como interpersoal. E a terceira é a motivacional. Xeralmente, a estes rapaces cústalles enganchar co currículo e, para conseguilo, necesitan que se fagan adaptacións curriculares.

Como se atenden estes casos, polo xeral, nos colexios?

Cada vez están máis preparados. Hai máis sensibilidade e máis interese por este colectivo. E cada vez máis centros que piden asesoramento e buscan o xeito de chegar ao alumnado e incluílo, o que é importante para aproveitar todo o potencial que ten.

Pero para iso quizais faga falta máis profesorado nos centros...

É máis cuestión de como facer que de ter máis profesorado. A metodoloxía da aula é ríxida moitas veces. Canto máis aberta sexa, máis se vai facilitar a atención deste alumnado.

Este tipo de rapaces son máis susceptibles de sufrir acoso escolar por parte dos outros alumnos?

Danse casos, si, pola súa peculiaridade pero digamos que por teren altas capacidades non hai unha predisposición para sufrir acoso.

O que si lles pode xerar é frustración co sistema educativo non si?

Si, se non se atenden as súas necesidades e non hai unha adaptación curricular, poden ter ansiedade, baixo estado de ánimo, pesimismo e falta de interese polos estudos e polo resto das cousas se non hai, tampouco, unha rede de apoio social ou un acompañamento familiar.

Cústalles enganchar co currículo e, para conseguilo, necesitan que se fagan adaptacións"

E que se pode facer desde a casa ante un neno con altas capacidades? Como se aborda a situación?

Hai que buscar unha conexión con eles explicándolles dun xeito máis detallado as cousas. Gústalles que funcione todo dunha maneira lóxica e organizada. Tamén hai que desenvolver certas estratexias con eles. É importante, ademais, irse acomodando ás demandas que van xurdindo nestes cativos, tanto académicas como sociais. Non hai unha receita fixa para todas as idades e para todos os casos. O que si se debe facer tamén é coordinarse co centro educativo para abordar desde a casa unha cuestión e desde o colexio, outra.

Resulta doado detectar as altas capacidades intelectuais dun neno xa cando é moi pequeno?

Si. Os primeiros indicios xorden entre os 3 e os 6 anos. Comezan antes a falar, ler e escribir, son moi curiosos, fan razoamentos matemáticos, plantexamentos lóxicos, teñen ideas creativas, son moi sentidos e teñen unha alta demanda de atención dos pais na súa crianza.

"Calcúlase que entre un 8 e un 10 por cento da poboación infantil ten altas capacidades"

Cal é a incidencia das altas capacidades intelectuais entre o alumnado nos centros?

Unha cousa é o alumnado xa identificado como con altas capacidades e outra, o alumnado real, que as ten, pero que non está diagnosticado ou identificado. Segundo varios modelos teóricos, entre un 8 e un 10 por cento da poboación infantil ten altas capacidades intelectuais. Non obstante, os datos que temos do último curso é que hai menos dun 1 por cento de alumnado nos colexios que teñan estas características.

Cada vez hai máis centros que piden asesoramento e buscan o xeito de chegar ao alumnado e incluílo

Importa, neste caso, o xénero dos alumnado? Adoitan darse máis situacións deste tipo entre os homes ou entre as mulleres?

Danse máis casos de homes con altas capacidades que de mulleres. De cada tres casos, dous son de rapaces e un só, de rapaza.

E iso a que se debe?

Non se trata dunha cuestión biolóxica. A cuestión é que se identifican máis casos entre os rapaces porque son máis abertos e as rapazas adáptanse máis e prefiren pasar desapercibidas.