Ramos Castro ve en la Semana Santa un misterio que "ensancha el corazón"

Los pasos de la Semana Santa lucense recorrerán las calles "llenándolas de ese misterio que ensancha los corazones y propicia y acrecienta un espacio de silencio y reflexión", afirmó el sacerdote Andrés Ramos Castro al pregonar las celebraciones, en un acto celebrado en A Nova, que se llenó.

Ramos ahondó en el sentido de la celebración y en el misterio que guarda y se dibujó a sí mismo como a un niño con una mirada tan curiosa como la del Balbino de Memorias dun neno labrego. En un discurso que combinó gallego y castellano, se retrató buscando explicaciones y admirando "o insondable para a razón", lo "sagrado" que transforma todo, "incluso o sufrimento e a morte, dotándoos dun senso novo".

El pregonero, oriundo del Deza, recreó su paso por Lugo y por el Seminario como un momento trascendental de su vida y volvió al momento en el que llegó a la ciudad y, entre la niebla, quedó atrapado por la belleza y la espiritualidad que envolvía todo. Recuperó también la memoria de sus primeras oraciones en la catedral, ante la Virgen de los Ojos Grandes, que le atrapó y le acompañó desde aquel día, relató.

Rememoró también sus años en Navia de Suarna y habló de los paisajes de todos los escenarios de su vida en Galicia, y también de la mirada poética de Manuel María, para comparar metafóricamente todas esas emociones identitarias con el sentimiento de pertenencia que también inspira Cristo.

Y en Dios hay una mirada que es para todos, "que conmove e enche de paz os corazóns", dijo el pregonero, que apuntó que vivir, observar los ritos de la Semana Santa, es entender que todo "é por min", que "Cristo amoume e entregouse por min".

El Orfeón Lucense cantó en el acto. SEBAS SENANDE

La Semana Santa, por tanto, representa la "manifestación do amor máis grande". Apuntó, así, que "o núcleo fundamental do que resplandece é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado en Xesucristo morto e resucitado".

Repasó el papel que juegan las cofradía para visibilizar ese mensaje de la fe cristiana y para recrear todos los pasos que llevaron a Jesús a la cruz y, sobre todo afirmó, para hacer entender que "a Cruz non é unha metáfora. A Cruz de Cristo non é unha alegoría. A Cruz de Cristo é real, tan real como nos mesmos. Cristo morreu na Cruz realmente, sufriu o indicible realmente… O amor que Cristo ten na Cruz é o amor concreto que nos ten a nos. E este amor de Cristo a cada un de nos é un amor ata o extremo. Un amor eterno".

Y todas esas esencias de la fe será lo que podrán descubrir quienes participen en los actos de la Semana Santa, aventuró el pregonero, que dijo que en esas celebraciones habrá "mujeres y hombres caminando ensimismados quizás en sus plegarias, implorando entender la bondad y la belleza de ese amor y la fe necesaria para encontrar ahí el sentido profundo de la vida, encontrar ese amor necesario e iluminador para sus búsquedas, anhelos y propósitos".

Ramos estuvo acompañado en A Nova por el obispo, autoridades y viejos amigos de Lugo, que también disfrutaron de una actuación del Orfeón Lucense.

Los actos de la Semana Santa siguen este martes, con un concierto de música barroca, a las 20.00 horas en la iglesia de los Franciscanos, a cargo del Ensemble Clarinetes del Conservatorio Xoán Montes.