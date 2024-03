Ramos: "Los daños pueden pasar del millón y esto afecta a doce familias"

"Hoy me tocó a mí, a ver quién es el siguiente", dice el dueño de Sidegal del estado de O Ceao. "Los seguros no cubren a los desguaces ni a las firmas de reciclaje. Es injusto y el Gobierno no hace nada. Son todo pérdidas mías", explica el empresario