Ramón Carballo: "Lugo necesita avanzar y volver a ponerse en marcha"

RAMÓN CARBALLO CARBALLO, alcaldable del Partido Popular por Lugo, afirma que su primera acción si llega a a la alcaldía será "organizar la casa desde dentro. Buscar consensos y reforzar servicios para ofrecer soluciones a los ciudadanos. Me indigna cuando amistades y vecinos me cuentan, y lamentablemente lo escucho con demasiada frecuencia, que van al Ayuntamiento de Lugo con un problema y salen con dos".

¿Cómo ve usted la actual situación municipal?

Los lucenses percibimos a diario la parálisis que hay en nuestro Ayuntamiento, y la sufrimos en cuestiones tan cotidianas como el vecino o la vecina que no pueden hacer una mudanza o una obra, porque se retrasan los permisos. Es inadmisible que a una persona que no pueda sacar el coche de su garaje, porque un vehículo obstaculiza su vado, se le diga que no lo pueden retirar porque no hay agentes de policía. Para conseguir la confianza de mis vecinos no voy a prometer grandes obras ni proyectos faraónicos sino gestión y soluciones a los problemas del día a día de las familias, los autónomos, de la gente del rural, el empresariado, la juventud...

Yo soy una persona de consensos y por eso me esfuerzo en buscar un entendimiento con otras administraciones

¿Cuáles son otras prioridades que considera urgente resolver?

Lugo necesita activarse, las personas demandan una gestión eficaz. Ya estamos cansados de que la inacción del PSOE nos cueste dinero a los lucenses. Pagamos intereses de demora porque son incapaces de abonar las facturas que debe el Ayuntamiento a sus proveedores en tiempo y forma; pagamos de más al mantener caducados cerca del 50% de los contratos de servicios municipales como la basura, o el ciclo del agua; el retraso en la concesión de licencias de obra frena la inversión y la excesiva burocracia para hacer cualquier tramitación no facilita la creación de nuevas empresas y la generación de empleo. La parálisis de este gobierno ha provocado problemas de aseo urbano y también problemas de movilidad como consecuencia de la supresión de la ORA. Nosotros apostamos por implantar un sistema de rotación gratuito, controlado directamente por el Ayuntamiento, con un dispositivo de lectura de matrículas, o bien, con discos indicadores de la hora de llegada. Los lucenses seguimos teniendo un transporte obsoleto que necesita una reestructuración integral con líneas más cortas y con frecuencias de entre 10 y 15 minutos. La alcaldesa, ni tan siquiera respeta los acuerdos de pleno, desoyendo nuestra iniciativa aprobada por la corporación para que los viajes en bus sean gratuitos para los menores de 18 años y los jubilados. Por la falta de reflejos de Lara Méndez hemos perdido oportunidades para poner en valor nuestros tres patrimonios de la humanidad: la muralla, catedral y el Camino Primitivo. Los ciudadanos queremos que se active nuestro potencial. Queremos presumir de nuestro patrimonio único. Aún estamos a tiempo de sumarnos al tirón del Xacobeo 2021 y presentarlo como reclamo turístico para dinamizar la actividad económica y la creación de empleo.

Los lucenses merecemos activar nuestro potencial y sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio

Usted dijo que buscará consenso dentro de la casa y ¿qué pasa con la relación que mantendrá con otras administraciones? , ¿Cuál será su estrategia?

De entrada, lo que le puedo asegurar es que no practicaré el victimismo crónico que utiliza constantemente la alcaldesa para justificar su falta de gestión. Su estancamiento se traduce en promesas incumplidas y en que, hoy, padecemos muchos más problemas de los que teníamos hace cuatro años. Yo soy una persona de consensos y por eso antes de buscar un enfrentamiento con otra administración me esfuerzo para llegar a un entendimiento. Una de las cuestiones por las que Lugo ha peleado es la hemodinámica. El PP también se ha implicado en esta demanda. De hecho cuando me presenté en septiembre como candidato fue esta una de mis primeras reivindicaciones, insistiendo en la necesidad de agilizar esta dotación, y lo hice, sin aspavientos ni parafernalias. Desde esta misma semana la hemodinámica 24 horas es una realidad, lo hemos conseguido entre todos. Es una necesidad resuelta fruto del acuerdo y el consenso entre profesionales y Administración.

En su modelo de ciudad la seguridad y la convivencia son otros de los ejes destacados y que en estos días cobran fuerza en Lugo.

Los lucenses tenemos la suerte de vivir en una ciudad segura a pesar de que Lara Méndez no haya hecho nada por mejorar nuestra Policía que, por cierto, lleva ya dos meses sin jefe tras seis nombramientos fallidos. También, en este mandato, fue muy llamativa la marcha atrás que dio la alcaldesa a su propio borrador de ordenanza de convivencia, forzada por los grupos de la izquierda. Si llego a la alcaldía en mayo, me comprometo a consensuar esta ordenanza para dar respuesta a los problemas de gorrillas, comercialización de falsificaciones, vandalismo... También recuperaré la policía de barrio, abriremos una nueva sede en la Zona Norte e implantaremos un sistema de videovigilancia en el entorno de los monumentos emblemáticos y polígonos industriales. También daremos respuesta a la problemática de los okupas con la creación de una oficin*a municipal que asesore a los afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas o propiedades.

¿Qué otras medidas quiere poner en marcha en su modelo de ciudad?

Dentro de los nueve ejes de nuestro modelo de ciudad Lugo en Marcha tiene un peso importante el papel de las personas mayores. Queremos promover el envejecimiento activo y mejorar e incrementar los servicios, la oferta de actividades y los recursos que se destinan a este colectivo. En materia de igualdad además de reforzar los servicios para la conciliación, mejoraremos las acciones y recursos para la prevención de género. Resulta chocante que la alcaldesa socialista, ni tan siquiera en los ocho meses que estuvo Sánchez en el gobierno, haya sido capaz de firmar el convenio con el Ministerio del Interior para que la policía colabore en la protección de las víctimas de violencia de género. Ya ve, otro ejemplo más de la falta de reflejos e ineficacia de Lara Méndez.

En el contexto actual en el que los gobiernos en minoría son una tendencia, ¿cómo afronta el reto de estas municipales?

Después de 20 años de gobiernos socialistas que surgen por pactos de hotel, o de gobiernos en minoría, como el actual, que tienen como cómplices a grupos de la izquierda vemos que Lugo necesita una mayoría estable. Yo me presento para alcanzar la mayoría suficiente para gobernar y para poner freno a los partidos de izquierda. Estamos preparados para ganar las elecciones y de esta forma tendremos la capacidad de poner en marcha las soluciones que resuelvan los problemas reales de los lucenses.



En clave personal: "Nunca he perdido de vista mis orígenes. Mis padres me decían: 'Non esquezas de onde vés'"

RAMÓN CARBALLO es veterinario de profesión y político por devoción. Tanto por su profesión como por los cargos públicos que ejerció, el candidato popular siempre estuvo en contacto con la ciudadanía lucense. Esa es una de sus principales fortalezas: que es conocedor, en primera persona, de los problemas reales de la gente y se considera un vecino más de Lugo.



¿Cuáles son sus principales valores en la vida?

Mis principales valores son la cultura del esfuerzo y el compromiso, en todos los ámbitos de la vida, de ser honrado, ser buena gente. Yo soy una persona normal, como usted me ve, sin trasfondo, tanto para lo bueno como para lo malo.



Un consejo de sus padres...

Mire, yo nunca he perdido la referencia de mi origen, y mis padres me decían "Moncho, xamais esquezas de onde vés". De hecho, ahora, cuando tengo que tomar decisiones complejas prefiero hacerlo como la persona que nació en una aldea de Pedrafita, en una familia modesta y con principios.



Para usted, ¿qué es la política?

Para mí la política es sinónimo de reflexión, prudencia y diálogo. No me gusta tomar decisiones a laligera ni en el ámbito personal, profesional o político.



Cómo se hace un político?

La mejor escuela de aprendizaje, sin duda, la política local. He aprendido durante mi etapa como concejal en Pedrafita y durante la portavocía en A Fonsagrada a diferenciar cuáles son las verdaderas preocupaciones de los vecinos que muchas veces no coinciden, para nada, con la agenda del político de turno. Por mi profesión de veterinario, que ejercí como autónomo, también siempre estuve en contacto permanente con la gente. Pero, sin duda, creo que un buen político necesita conocer previamente la gestión pública y yo he tenido la oportunidad de asumir diferentes responsabilidades en la Administración como la jefatura de servicios veterinarios de salud pública, como la inspección técnica veterinario de salud pública de la zona de Lugo, la Jefatura territorial de la Consellería de Medio Rural en Lugo o mi actual ocupación como Jefe Territorial de Vicepresidencia de la Xunta. En el ámbito político además de diputado autonómico, ejercí durante seis años como Subdelegado del Gobierno en Lugo.



Si no se hubiera dedicado a la política ¿qué le gustaría haber hecho?

No cambiaría nada de mi pasado. Volvería a estudiar veterinaria y dedicarme a mi profesión, un trabajo con el que disfruté durante un período muy importante de mi vida y que, a veces, añoro por los buenos momentos vividos.



¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la política?

Me entristece el desprestigio en general de la clase política, el pasotismo, la corrupción, los pactos ocultos y las intrigas. Por el contrario, lo que más valoro es el contacto con la gente. Hay que salir de los despachos, patear las calles y conseguir que los ciudadanos nos sientan como sus representantes y que no se queden con la idea de que simplemente somos administradores del dinero público.



Una enseñanza de la vida...

He vivido en mis 59 años situaciones personales difíciles, la más dura cuando falleció mi mujer hace cuatro años, y todas estas experiencias me han enseñado que la vida está llena de obstáculos y que cada uno de ellos lleva consigo una lección de vida, por ello hay que esforzarse, tomar nota, y salir adelante . Por eso siempre repito a mi hijo, Ándres, que hay que estar a las duras y las maduras y, por tanto, saber encajar tanto lo bueno como lo malo de lo que nos venga.