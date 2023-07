Ramón Carballo: "Eu non pensaba en Candia, pero Lugo perdeu a mellor alcaldesa que puido ter"

Na última entrevista que lle fixen, en decembro de 2021, preguntáballe por ese runrún de que Elena Candia podía ir na lista de Lugo. Dicíame que non lle daba crédito e que iso non debía despistar o partido. E aquí estamos, con Candia de voceira municipal.

A verdade é que persoalmente non barallaba eu esa posibilidade. Era cando se estaba falando co partido sobre que eu pensaba que era mellor que fose outro candidato, coa vista en gobernar o Concello de Lugo. Daquela na prensa e na opinión pública falábase de moitos candidatos. Non lle din maior importancia. Unha vez que Elena deu o paso, creo que foi a mellor candidata que puidemos presentar, e de feito tivo uns magníficos resultados, pero como sempre, a unión dos perdedores impedíronlle gobernar, que é polo que votaron case o 50% dos lucenses. Pero creo que se acertou coa candidata ao 100%. Contou co apoio de todo o partido, traballamos moi a gusto e con moita intensidade.

Durante moito tempo, o seu candidato era Antonio Ameijide, polo que se deixaba ver.

Non, eu nunca cheguei a propoñer a ninguén como candidato. Sempre dixen que o partido tiña moita canteira. Se me preguntaban por Antonio dicía que podía ser un gran candidato, como non, que fixera un gran traballo como voceiro, pero que era un tema que tiña que decidir o partido. Foi unha decisión persoal de Elena Candia como presidenta, arriscada, como lle dixemos todos, pero estou convencido que Lugo perdeu a mellor alcaldesa que podía ter esta cidade. Habería un antes e un despois se fose alcaldesa.

"Haberá quen pense que se puido facer máis, pero eu estou superorgulloso da harmonía que tivemos no grupo municipal e do traballo que fixemos"

Mellor que outros alcaldes do PP?

Eu estou convencido de que sería a mellor alcaldesa e que ía haber un antes e un despois na cidade. Demostrouno no sitio onde estivo, a capacidade de xestión. En capacidade de traballo, decisión e compromiso creo que é insuperable. Ía sacar Lugo desa parálise que ten dende hai moitos anos, sobre todo nos oito de Lara Méndez.

Cre que parálise é a palabra?

Non desenvolveu ningún proxecto importante para a cidade. Están paralizadas ata as obras que fixo a Xunta, como o auditorio. Non foron quen de poñelo a disposición dos lucenses. Que obra fóra do carril bici, das caldas e do edificio verde pode presentar? Fóra dalgunhas zonas de peonalización, que corresponden ao BNG e que contaron sempre co apoio do PP. Unha peonalización como era a de Quiroga Ballesteros reduciuse a asfalto e bloques de formigón, cando había un proxecto importante para facer un boulevar e unha gran zona comercial.

A seguinte pregunta ía ser se se atrevía a sinalar algunha boa acción de goberno ou é deses políticos incapaz de ver algo positivo no adversario.

Se destacaría algo sería que sacou a concurso algúns contratos, os máis importantes que tiña esta cidade, como o do lixo, algo se nota, pero falta moito por cumprir dese contrato. Avanzouse en peonalizacións, reducidas, pero bueno, creo que ese é un camiño importante, fóra do que é a gran peonalización que prometen agora e onde creo que habería moito traballo e estudo previo que facer. E as axudas directas ao comercio na época da pandemia, co apoio do PP. Porque o plan Lugo Transforma de momento é un brinde ao sol.

Por que cre entón que se mantivo o goberno?

Porque a lei electoral é así. É verdade que non se cambiou cando se puido. E moitas veces son alcaldes persoas que teñen a metade dos votos que ten quen gaña as eleccións. A min chamoume a atención que Lara [Méndez] aumentara os votos. A xente valoraría a ideoloxía e outros factores, pero na xestión non se viu ese apoio.

Do traballo feito polo seu grupo de que se sinte máis orgulloso?

Do traballo de grupo en harmonía todo o tempo, unido, propoñendo solucións aos problemas que tiña a sociedade e denunciando os malos feitos do bipartito. Haberá xente que pense que se puido facer máis, sempre se pode, pero eu estou superorgulloso.

"Pensaba que o BNG podía subir, pero o de Lara Méndez chamoume a atención porque non fixo ningún gran proxecto nin obra"

Candia mantivo só a catro de dez edís. Foi unha desautorización?

Para nada, mantén case ao 50%. Aproveitou aquelas persoas que mellor se adaptan ao seu proxecto e á súa forma de traballar.

Di que Lugo perdeu a mellor alcaldesa que puido ter. Debe ser Candia a vindeira candidata?

Iso é un tema que decidirá Elena, o partido e quen lle corresponda, non me toca a min falar.

"De momento non haberá congreso local, en épocas de eleccións e turbulencias non é bo"

Centrarase no Parlamento ou volverá ao seu traballo na Xunta?

De momento permanecerei no Parlamento o tempo que dure.

Que igual non é moito...

Todo o mundo opina, pero esa decisión correspóndelle a Rueda. O que está claro é que non falta moito, por moito que se alongue. As eleccións teñen que ser antes dun ano. A miña praza téñoa aí, pero non me fun do partido nin da política. Presido a xunta local.

Ata cando? O congreso tocaba na primavera de 2022. Está previsto?

De momento non, estamos en procesos electorais suficientemente amplos. Farase cando o decida a presidenta, pero en épocas de turbulencia non é bo.

Volverase presentar?

Veremos o que fago. Non teño decisións tomadas e creo que non é conveniente falar diso agora.

Estamos ás portas das eleccións xerais. Que sensacións ten? Está tan feito para o PP como se di?

Eu son dos que digo que non está nada feito. Non está perdido. Todo o mundo está convencido de que se vai gañar, pero fai falta unha maioría suficiente para poder gobernar con solvencia.

Con Vox...

Ou sen Vox. O PP tamén pacta con outros partidos. E está difícil, pero eu non descarto unha maioría absoluta, como sucedeu en Andalucía, en Madrid ou en Galicia en 2009, cando non se contaba.