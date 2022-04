La Semana Santa se abrió este miércoles en Lugo de la mano del presidente de la Junta de Cofradías, Ramón Basanta, a quien, en 2020, la cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén —que cumplía 75 años— le pidió ser pregonero. Basanta aceptó pero, en cambio, la llegada de la pandemia trastocó los planes y tuvo que suspenderse la Semana Santa y, con ella, el pregón. Sin embargo, el presidente de la Junta de Cofradías lo guardó en un cajón y este miércoles lo rescató para leerlo en el Círculo de las Artes y dar la bienvenida —esta vez sí— a la Semana Santa lucense.

El pregonero se presentó con un discurso que definió como "o da miña propia vida". Y así es porque fue desgranando cómo se inició en el mundo de las procesiones y las cofradías, cómo dudó de su fe en la adolescencia y cómo la recuperó después reflexionando sobre la crucifixión de Jesús.

Basanta afirmó que, gracias al trabajo de las cofradías, la Semana Santa lucense consiguió ser declarada Festa de Interese Turístico Galego "para ben de todos os lucenses, crentes e tamén non crentes".

El pregonero recordó que sus primeras memorias de la Semana Santa le llegan cuando tenía 4 o 5 años y participó en la procesión de la cofradía del Desenclavo —a la que pertenecía su padre— tapándose con la capa blanca del hábito, dada la tarde fría y húmeda que hacía ese día.

También echó la vista atrás para rememorar su participación en la procesión de La Borriquita como romano. "Non había neno máis feliz no mundo nese intre aínda a pesar de todas as incomodidades porque o casco apretaba e a coiraza pesaba bastante", apuntó.

Siguiendo con su recorrido biográfico, Basanta llegó a marzo de 1986, cuando un adolescente sin mucha fe asistió a una reunión de la cofradía del Desenclavo de donde salió como hermano mayor. "Non pasaran moitas horas cando me dei perfectamente conta do que se me viña enriba", dijo.

Aquel año logró rescatar la procesión con varios de sus amigos como Andrés Corral, Manuel Ignacio Castro-Gil, Miguel Anxo Alvelo, Juan Prósper y Reme, la que después sería su mujer.

El pregonero también hizo mención a su aportación a la Semana Santa con la idea de que, por primera vez, aquel año saliese una mujer como cofrade en Lugo, María Jesús Manso. Fue en el Acto del Desenclavo. "En canto saíu pola porta da sancristía, escoitouse un murmurio xeral e algunhas persoas abandonaron a igrexa", afirmó. Días después, el obispo, fray José Gómez, dejaba en suspensión los estatutos, que prohibían la participación de las mujeres como cofrades.

Tras el pregón actuó el Orfeón Lucense dirigido Marcos Fernández y con Luis Varela al órgano.