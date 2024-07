Los ramistas de San Antonio piden al Concello la devolución de la fianza por ocupar la vía pública

La comisión que organizó los frustrados festejos de San Antonio, que este año tuvo que recortar súbitamente su programación por el cierre de atracciones debido a la falta de las autorizaciones municipales, reclama que el Concello devuelva la fianza de 5.000 euros que tuvieron que depositar.

La falta de permisos municipales llevó a la suspensión de las fiestas y los miembros de la comisión piden en un comunicado explicaciones al área de Mobilidade, que dirige Rubén Arroxo, sobre el paradero de la fianza de 5.000 euros, que fue impuesta "por ocupar un espazo na vía pública", como denuncian José Manuel Rodríguez y Daniel Corredoira, los dos ramistas de las fiestas de O Castiñeiro.

El departamento de Mobilidade mantiene, en tanto, que dicha cantidad será devuelta a la comisión de fiestas en cuanto los técnicos municipales supervisen la zona y comprueben que no se ha producido ningún desperfecto en la vía pública ni en el mobiliario como consecuencia de la fiesta.

El Concello de Lugo no fijó una fecha concreta para que la devolución de ese depósito se haga efectiva, pero sí asegura que se están agilizando los trámites administrativos para que dicha fianza sea devuelta lo antes posible, siempre y cuando no se hayan producido daños en la zona de celebración.

Por su parte, desde la comisión de fiestas manifiestan que este retraso ha repercutido en la confianza de los vecinos del barrio de que "esos 5.000 euros nunca sexan devoltos, alegando desperfectos, que vendo a reportaxe fotográfica que fixemos, queda ven claro que xa existían", ya que, según la comisión de fiestas, O Castiñeiro vive una desatención en lo referente al mantenimiento de las infraestructuras desde hace años.

Doble rasero

Ambos ramistas exponen que desde el barrio sienten "unha dobre vara de medir, xa que non se acordan de nós ata as eleccións, e logo poñen trabas irracionais para organizar as festas dun barrio". Rodríguez y Corredoira afirman también que "non a todas as festas que ocupan a vía pública" les fue impuesta dicha fianza. Manifiestan sentirse "enganados" porque fueron la única comisión que hizo frente a un depósito de 5.000 euros, "que tivemos que facer baixo a amenaza de que se non se facía non se permitirían levar a cabo as festas deste ano", dicen.

La comisión también dice que intentó reunirse sin éxito con Rubén Arroxo. La cita, afirman, fue tratada "co persoal da oficina do señor Arroxo para o 6 de xuño ás 13.00 horas, logo cambiouse para as 15.00 horas por problemas de axenda do tenente de alcaldesa. Pero a nosa sorpresa chegou cando volvemos o Concello ás 14.45 horas, e o señor Arroxo xa marchara", afirman los ramistas.

Explican, por otro lado, que por su parte ya se hizo la devolución, a todas las atracciones que no pudieron abrir, de la aportación que habían hecho como ayuda a la celebración de los festejos.