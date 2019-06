Ramiro Gayoso coñece todas as facetas do ensino público porque exerceu como mestre de Primaria antes de sacar as oposicións de Secundaria e tanto en unitarias con alumnos contados como en centros cheos, como do que se despide estes días. Ve os alumnos cunha maior presión por lograr un mellor expediente académico e pensa que as novas tecnoloxías son un reto e unha vantaxe para o ensino.

Traballou en centros rurais e urbanos. Que diferencia percibe entre uns e outros?

Nas cidades, hoxe en día, hai máis alternativas. Un dos problemas do noso país é que as nosas aldeas e pobos están quedando desertos. Lembro que estiven nun colexio en Doiras, Cervantes, e tiñamos 130 e pico alumnos e agora quedan moi poucos. Hoxe o que notamos é máis presión dos pais, hai moito interese e están continuamente en relación co centro.

Quere dicir que non había tanta cando empezou a exercer?

Non, pero penso que quizais había máis confianza no profesor.

Son agora os pais máis controladores?

Si, efectivamente. Están máis enriba dos nenos, queren que saquen mellores notas, son máis competitivos. En xeral confían nos profesores, pero tamén hai casos nos que, bueno, ponse en cuestión un pouco o seu labor. O meu centro está no corazón da cidade, e acceden alumnos que están na contorna e que son alumnos de familias moi preocupadas pola educación.

Sempre foi así?

Si. Eu estou nunha transición entre un grupo de profesores do ano 83, cando se desenvolveu a Secundaria, un grupo de profesores novos, vocacionais, con moito entusiasmo por defender a escola pública. Tratamos de manter ese estilo, baseado na liberdade, a democracia, a reflexión e a capacidade crítica. A iso tamén axudan os alumnos, evidentemente. Moitos deles son moi competentes e ben formados e iso fai que o centro sexa un dos referentes que hai en Lugo no ensino público.

Por que pensa que agora os pais son máis controladores?

Porque pensan que os mellores expedientes terán máis oportunidades na vida. Estamos nunha sociedade tan competitiva que, en realidade, é un pouco así. Despois a vida é como é. Hai alumnos que non tiñan un gran expediente e hoxe están nunha posición estupenda e están realizados. E ao revés. Estamos un pouco agobiados por iso e polas demandas da sociedade, do sistema. Penso que a educación debe trascender os mercados. Vexo os nenos con moita presión. Na miña época facías o Bacharelato e xa o tiñas fácil para situarte na vida. Cunha licenciatura, máis. Hoxe é complicadísimo. Hai alumnos con moitísimo talento que están en traballos moi precarios, que non están en relación co esforzo que fixeron e coas súas capacidades. Noto unha gran competitividade e iso transmítese aos centros.

Á parte diso, outro dos grandes cambios que viviu foi a chegada da tecnoloxía ao ensino...

Estamos vivindo unha gran revolución a nivel tecnolóxico a todos os niveis e no ensino ten un efecto moi potente. Os nosos alumnos son nativos nas novas tecnoloxías e o profesorado, ás veces, imos un pouco a remolque de todo e non dámos o paso decisivo. Ás veces porque temos medo e outras porque nos falta formación. Adaptar o ensino a estes novos retos da tecnoloxía tamén forma parte do traballo.

Cal foi o peor e mellor momento?

Non tiven ningún mal momento. Podes ter algún disgusto, pero forma parte da profesión. Creo que o souben integrar todo e que o tomei con naturalidade. Os mellores momentos foron na dirección porque é un posto que permite orientar determinadas formas de traballo, crear unha situación para que os meus compañeiros desenvolvan o seu traballo con naturalidade, que os pais tiveran acceso ao centro e ter unha colaboración permanente coas familias.

De que logro quedou máis orgulloso?

Hai dúas cousas. A primeira é que me parece importante que o centro tivera estabilidade no equipo directivo e en todos estes anos soubemos manter certo equilibrio para que non houbera bandazos e unha liña continua de actuación. Despois, unha cohesión interna entre docentes, persoal administrativo, limpiadoras e tamén os pais. Todos formamos parte da comunidade educativa.

Ten o centro algunha necesidade?

Estou moi satisfeito das reformas que se fixeron no centro, como a adaptación ás novas tecnoloxías. Temos en tódalas aulas un encerado dixital. Ao principio do meu mandato fíxose unha reforma moi potente do soto do centro, montamos unha cafetería e novas aulas de informática e hai dous anos cambiamos a cuberta do centro, que era vellísima, orixinaria do centro, que tiña goteiras e quedou moi ben. Por suposto, sempre quedan moitas cousas que facer.