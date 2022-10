Arranca el Rally San Froilán

El Rally San Froilán echó a andar este viernes con la ceremonia de presentación en la Praza Maior de Lugo y las verificaciones técnicas de los 136 coches inscritos -récord de la edición-, que pasaron uno a uno por una rampa instalada en el centro de la ciudad para saludar a los aficionados de este deporte. La cita arrancó este sábado a las 8.00 horas y no pondrá fin hasta las diez y media de la noche.

Será una jornada emocionante por la particular disputa que existe en el campeonato gallego entre los dos pilotos que este sábado centrarán la atención de todos los presentes en el histórico rally lucense: Víctor Senra, favorito para hacerse con el título gallego, y Alberto Meira, candidato que afronta la prueba en segunda plaza y con menos opciones que el primero.

Para lograr el campeonato gallego, a Senra le basta con acabar la prueba en cuarta posición si Alberto Meira no consigue la primera plaza. No solo eso, Senra podrá revalidar el título si entra tercero siempre y cuando su competidor no conquiste la prueba; y también se proclamaría campeón de manera automática si entra primero o segundo en la prueba, independientemente del resultado que consiga Meira.

Las combinaciones hacen todavía más interesante una prueba que alcanza su edición número 44 y que contará hoy con los siguientes tramos: Bonxe (Outeiro de Rei), con 11,4 kilómetros; Mosteiro-Pol con 11,9 kilómetros; Corgo, con 12,3 kilómetros; Lugo-Guntín, con 12,2 kilómetros y Páramo-Goián, con 11,22 kilómetros.

El diputado de Deportes, Efrén Castro, participó este viernes en el acto de presentación y aseguró que la prueba convertirá a "Lugo no punto de referencia do automobilismo en Galiza xa que están en xogo puntos decisivos para o campionato galego de rally" y destacó que la alta participación en una edición "moi esperada polo seu interese e emoción".