El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha pedido este jueves desde la ciudad de Lugo que la gente "acuda a votar el domingo sin miedo", porque "no se debe hacer caso a los que mienten y engañan".

Rajoy ha identificado a "los que mienten" con los que "saben que no van a ganar" en las elecciones autonómicas y con los que conocen "que van a perder".

El que fue presidente del Gobierno ha estado acompañado por unas 200 personas en una finca cercana a la ciudad de Lugo, la misma donde el candidato a la relección, Alberto Núñez Feijóo, estuvo el pasado martes arengando a los representantes de su partido.

Este jueves, Rajoy ha estado acompañado por el conselleiro de Industria, Francisco Conde, el portavoz municipal y número cinco de la lista por Lugo, Ramón Carballo, y por Elena Candia, cabeza de lista del PP en la provincia, que ha mandado un mensaje de forma telemática, ya que se encuentra confinada por el brote en A Mariña. Sobre la exalcaldesa de Mondoñedo, el expresidente ha dicho que "está donde tiene que estar".

"El Gobierno de hoy no sabe a dónde ir, ni lo que hacer"

Así, sostiene "que los gobiernos autonómicos deben estar en la línea de la sensatez" como el "de la Xunta con Feijoo". Las elecciones en Galicia "no las decide el discurso de nadie, sino el voto de la gente". "Feijóo es un político que ha dado la talla y todo se lo ganó a pulso", pues "no hará cosas que no sean buenas para el interés general".

Llama a las urnas ante las situación que se está "viviendo". "Hoy estamos empate a cero", ha dejado claro, por lo que apelado a los presentes a "pedir el voto para este partido" y decirle a la gente "que vote al Partido Popular" ara "ganar el partido".

DISCURSO SOBRE ECONOMÍA. "Quiero poner énfasis en la situación de la economía de hoy" y de lo que "puede pasar en el futuro", ha comenzado Rajoy su intervención, porque para él "la economía es la vida de la gente".

Así, ha querido mandar un mensaje al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, "sin ninguna pretensión política". "El Gobierno de hoy no sabe a dónde ir, ni lo que hacer". Según Rajoy, debe centrarse en "crear empleo y apoyar a las empresas", porque lo demás "es demagogia barata".

Además, ha defendido que lo que funciona no "se debe tocar", en referencia a la reforma laboral y que "no se debe gastar uno lo que no tiene", por eso "hay que ir con cuidado", avisa. "Las cosas aún se pueden hacer bien", pero para Rajoy "hay que dejarse de partidismos y sectarismo".