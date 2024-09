Raiolas mejora la asistencia a personas con autismo con el primer centro de día de Lugo

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó este sábado "el éxito" que supone que la asociación Raiolas tenga en funcionamiento el primer centro de día de la provincia de Lugo especializado en la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), "que permitirá mejorar la calidad asistencial de estas personas", dijo.

En la inauguración de este nuevo servicio, ubicado en un edificio en desuso en el campus universitario, Fabiola García ensalzó el trabajo de la entidad, "que lleva más de 20 años acompañando a personas con TEA y a sus familias, y demostrando que su trabajo es útil y necesario". Tras seguir atentamente la performance que pusieron en escena los usuarios, la conselleira destacó la valía de todas las personas con discapacidad. "Esta é unha inauguración atípica porque ten a esencia de Raiolas e os verdadeiros protagonistas hoxe son todos os usuarios, todas as personas con TEA. Hoxe sinto moita emoción", señaló.

Fabiola García recordó también que la administración autonómica colaboró ​​económicamente con Raiolas en la construcción de este equipamiento, que ofrece 15 plazas de guardería, de las cuales 10 están financiadas por la Xunta de Galicia. La conselleira hizo también referencia "a ampla rede de atención temperá coa que conta a nosa comunidade, así como o seu sistema educativo inclusivo e adaptado ás necesidades, os centros específicos de emprego e a creación de novas prazas de atención á discapacidade". García estuvo acompañada por el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias; la alcaldesa de la ciudad, Paula Alvarellos, y el diputado Miguel Fernández, entre otras autoridades.

Raiolas anunció que renovará la junta directiva

La presidenta de Raiolas, Inés Flores, vivió la inauguración del centro emocionada y anunció la renovación de la junta directiva, "para dar paso a novos asociados", dijo. Flores recordó el trabajo realizado por la entidad a lo largo de los últimos años y abogó por un mundo más inclusivo. "A aceptación non é só un concepto, é unha acción que debemos levar a cabo día a día. Este centro é un lugar no que se constrúen pontes entre as persoas con autismo e o resto da sociedade", concluyó.