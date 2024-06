La Rúa da Raíña dará suerte a los jugadores del sorteo de la Once

El centro de Lugo llevará la suerte a los jugadores de la Once el próximo martes, día 11, ya que se pondrán a la venta cinco millones de cupones para el sorteo de esa jornada con una imagen de la Rúa da Raíña lucense, según anunciaron ayer el delegado territorial de la organización en Galicia, Manuel Martínez, y la alcaldesa, Paula Alvarellos.

El sorteo forma parte de una serie que pretende dar a conocer algunas de las vías más emblemáticas de 50 ciudades españolas y que se recoge bajo el lema 'A pie de calle'.

La regidora agradeció que la Once haya pensado en Lugo para este sorteo. "A Rúa da Raíña é unha das máis emblemáticas e dinámicas de Lugo, cun importante tecido comercial e empresarial, e que simboliza ademais a evolución dunha cidade cara ao centro peonil, destacó Alvarellos.

Por su parte el delegado en la comunidad recordó que "o cupón é esa presentación social do que facemos, e do que somos, porque as vendedoras e vendedores da nceforman parte da paisaxe das nosas rúas e integran tamén ese labor social".

Explicó también que la serie a la pertenece este cupón hace un recorrido por calles reconocidas de medio centenar de ciudades españolas " cheas de vida e de xente que as pasea de un lado a outro. Son as mesmas rúas polas que a Once levan a ilusión e a sorte".