Raíces lucenses en la cuna de la Unión Europea

Pese a ser el internado elegido por los Reyes de España para que estudie bachillerato la princesa Leonor, el acceso a una plaza de los Colegios del Mundo Unido —o UWC por sus siglas en inglés— no es una simple cuestión de sangre azul, sino de esfuerzo. Y mucho. Al menos el que pasó Daniel Penas Varela para ir superando un complejo proceso que duró meses y que filtró a los 600 aspirantes iniciales en España hasta dejarlos en apenas 15 afortunados. Él es uno de ellos y, además, el único gallego e incluso el único representante de todo el noroeste de España.

Estudiante de cuarto de Eso en el Calasanz-Escolapios de A Coruña, Daniel Penas llevaba tiempo dándole vueltas a la posibilidad de salir fuera a estudiar bachillerato y, concretamente, a estos colegios. "Una tía mía me había hablado de estas becas hace unos años porque tenía un compañero de trabajo que la había conseguido y le había parecido una experiencia muy buena", relata el protagonista de esta historia, de 15 años.

Confiesa que desde ese momento estuvo dándole vueltas a la idea, "en un segundo plano", hasta que llegó el día de decidir si se presentaba o no a la beca. Era octubre de 2020, el año enrarecido por la pandemia. Y se lanzó.

EL PROCESO. El primer paso en el largo camino hacia los Colegios del Mundo Unido fue enviar un formulario online "con un montón de preguntas que teníamos que desarrollar" sobre actividades, hobbies, problemas detectados en el entorno... Además, evidentemente, de mandar las notas —que en su caso son muy buenas— "y un montón de cosas" más. También el DNI, aunque en realidad todo el proceso previo de selección en los UWC "es anónimo", explica José Penas, padre de Daniel, que valora especialmente esa fórmula.

"Evalúan a la gente a través de un apodo, un alias, así que no saben si eres un millonario o un refugiado, como es el caso de algún alumno que tienen de Siria. Lo único que saben es lo que demuestras en el proceso y eso es muy justo", asegura satisfecho.

Una vez remitido el test inicial entre septiembre y octubre, en noviembre comunican quién pasa a la siguiente fase. Empezaron 600 y ahí ya solo quedan 60, entre ellos Daniel. Pero es solo el principio.

En diciembre toca la entrevista personal y la presentación de un proyecto social sobre la mejora de algún problema del entorno. "Nos dejaron todas las Navidades para prepararlo y a la vuelta había que hacer una presentación de unos cinco minutos", en este caso todo online por la pandemia.

Daniel Penas presentó como proyecto la creación de un grupo de jóvenes voluntarios para cuidar del huerto de una residencia que hay cerca de su colegio. Y les gustó. Eso, junto a la entrevista personal, un test psicológico y otro de cultura general le permitió a este coruñés seguir avanzando en el proceso. Ya solo quedaban 25.

Como recuerda su padre, hacer las cosas online por la pandemia "nos evitó un par de fines de semana en Madrid", pero la comodidad de estar en casa no ablandó la dureza de las pruebas, consistentes ahora en una entrevista con el patronato de los UWC en España y en un ejercicio de dinámica de grupo con otra gente seleccionada en la que había que hablar y debatir sobre un tema media hora. Ahora sí estaba más cerca.

"Tres días después de eso, sobre mediados de febrero, seleccionaron a los 15 definitivos", entre los que Daniel es "el único del noroeste de España", ya que buena parte de los candidatos proceden de Andalucía, Barcelona, Valencia o Madrid. Se podría presuponer que una de ellas será la princesa Leonor, que se va a Gales.

EL MÉTODO. Una vez confirmada la aceptación todavía pasa un tiempo en el que los colegios hacen encaje de bolillos para decidir a quién mandar a cada colegio, ya que tienen una veintena repartidos por cuatro continentes y no en todos hay plazas. "Ellos me asignaron Maastricht", recuerda Daniel, que sin embargo todavía tuvo que esperar casi un mes más hasta que el propio centro holandés lo aceptó formalmente. "Aún tuve que rellenar algún formulario más y hacer pruebas hasta el OK definitivo", recuerda.

¿Y una vez dentro qué? "Contento, aunque la verdad es que no me lo esperaba", confiesa.

Daniel Penas Varela estudiará bachillerato internacional durante dos años y será de los más jóvenes, ya que normalmente exigen una edad mínima de 17 años y empezar BAC con un año más del habitual. "Pero Daniel va con su edad", destaca el padre.

Sus dos años en Maastricht suponen un coste de 58.000 euros, incluyendo la residencia donde vivirá, pero él irá becado. Todo se estudia en inglés, así que es bueno llevar un nivel alto —en el caso de este coruñés ya cuenta con un nivel C1—. Y compartirá habitación con otros tres alumnos que posiblemente sean de países diferentes, ya que uno de los ejes de la filosofía de los UWC pasa por fomentar la multiculturalidad.

"Básicamente estos colegios destacan por apostar por una educación diferente que, además de lo académico, enseña valores como liderazgo, preocupación por el entorno, actividades sociales, multiculturalidad...", explica Daniel, que ya tiene más o menos claros sus planes de futuro.

"Me gustaría estudiar una ingeniería. Yo soy más de ciencias", admite. "Una ingeniería que cumpla los requisitos para poder desarrollar prótesis para gente con discapacidad", explica. De hecho, ya lleva tiempo colaborando con Cruz Roja y otras entidades, una labor social que UWC tuvo muy en cuenta a la hora de elegirlo.

CONTACTO CON GALICIA. Maastricht se hizo famosa como ciudad a principios de los 90 porque allí se firmó uno de los tratados funcionales de la Unión Europea, pero a nivel doméstico, en Holanda, la urbe es conocida por su carácter universitario. Allí irá Daniel a partir de septiembre y también sus familiares cuando toque visita, ya que los UWC no solo permiten ese contacto familiar sino que "lo recomiendan", indica el padre.

Para José y su mujer será duro ya que la salida acelerada de Daniel de casa coincide con la marcha a la universidad de su hermano mayor. Un síndrome del nido vacío antes de tiempo que, sin embargo, José relativiza. "En el fondo tuvimos suerte porque nos pudo tocar Japón, India, Australia...", dice. En comparación, Holanda parece al lado de casa.

Además, Daniel se va "a un centro muy bueno" así que "estamos muy contentos y muy orgullosos porque haya conseguido meterse entre esa docena de alumnos. Y que lo hiciera él solo, sin ayuda".

Dieciocho centros en 4 continentes

Colegios del Mundo Unido tiene 18 centros en cuatro continentes con 9.500 estudiantes. La princesa Leonor acude al Atlantic de Gales, uno de los más antiguos fundado en 1962, mientras que Daniel será alumno del de Maastrich (Holanda), mucho más moderno (2009) y el único de toda la red enmarcado en el sistema de financiación pública. Con más de 900 alumnos de 2 a 18 años, Maastricht es un referente a nivel de multiculturalidad.



La filosofía

Esa multiculturalidad es uno de los ejes educativos de UWC junto a la búsqueda de la paz, la sostenibilidad y la justicia social.