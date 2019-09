La RAGC premia el trabajo de cinco científicos lucenses

Cinco investigadores lucenses –Santiago Pereira, María Belén Díaz, Ana María Ramos, María Celeiro y Juan Cuñarro– acaban de ser galardonados por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) por los trabajos que están desarrollando desde la USC.

El estudio distinguido con el Premio de Investigación Ernesto Viéitez 2019, dotado con 6.000 euros, fue realizado por un equipo liderado por Santiago Pereira del que forman parte también, desde el grupo de Agronomía del campus de Lugo, María Belén Díaz y Ana María Ramos. Este trabajo demuestra que las primeras prácticas de domesticación instantánea del castaño en Europa, es decir, de cultivo mediante el injerto, fueron realizadas en Galicia, a principios del siglo XV.

"Atopamos un castiñeiro inxertado en Pexeiros, Ourense, do século XV que demostra que xa se lles facían inxertos daquela. E tamén datamos o máis antigo de Europa en Sicilia, do século XII. O estudio permitiunos, ademais, atopar un exemplar da variedade luguesa, do século XVII, en Nespereira, preto de Lugo", indica Santiago Pereira.

En la categoría de jóvenes investigadores, dotada con 2.000 euros, resultó galardonado otro científico lucense. Se trata de Juan Cuñarro, de Chantada, que trabaja en el Centro de Investigación de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, Cimus. Este biólogo identificó una nueva diana para terapias contra la obesidad.

"O traballo conclúe que a redución do nivel da proteína P107 en roedeores conleva unha perda do seu peso corporal porque supón un aumento de gasto enerxético derivado da termoxénese", indica Juan Cuñarro.

Otra lucense más, María Celeiro, de la facultad de Química, recibió una mención honorífica, junto con la ferrolana María Llomtart, por su método para determinar la presencia de restos de cosméticos en ríos. "Nos permite detectar 43 compuestos en menos de 23 minutos y ahora trataremos de investigar cómo se pueden eliminar estos residuos aprovechando la luz solar para romper las moléculas", explica esta científica.