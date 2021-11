La incidencia de covid está aumentando y se espera que siga haciéndolo. Sin embargo, esta no será una ola como las anteriores y este invierno no se parecerá al pasado. La elevada tasa de vacunación, sumado al refuerzo de una tercera dosis para mayores de 60, plantea un panorama diferente.

¿Cuáles son sus previsiones del comportamiento de esta ola en Lugo?

En este momento, gente no vacunada, un grupo poblacional grande que sirva como vector de transmisión —que fue lo que ocurrió en la última ola, que todos los menores de 20 años no estaban vacunados, hacían vida normal y eran un grupo poblacional amplio con capacidad de transmisión en no vacunados— es solo el de los que tienen menos de doce años. No son muchos, ese no es un grupo muy grande. Mi previsión es que no va a haber una explosión de casos al nivel de lo que tuvimos en la ola anterior por ese motivo. Y porque prácticamente todo el mundo mayor de 12 años está vacunado. Pero lo que sí estamos viendo es que veníamos de dos meses de 0 casos, 1 caso, 0 casos, 1 caso... a 3, 5, 10, 12... y ayer [por el jueves] 30 casos.

Es un crecimiento más gradual que el de otras olas.

Sí, pero sé cómo fueron las otras y por eso estoy seguro de que mañana habrá más de 30. No sé en qué punto se estabilizará. Hubo un momento en la anterior en la que teníamos ciento y pico todos los días. Creo que el tope va a ser menor esta vez, pero ahora está rebotando claramente.

Todo el mundo está pendiente de Navidades. Si se logra vacunar con la tercera dosis a los mayores de 60, la población con más patología y más susceptible de tener formas graves de la enfermedad, antes de las fiestas ¿se podría ver para entonces un descenso de los casos?

Podría ser. Subyace también una duda. Aún no está claro si la efectividad de las vacunas declina con el tiempo y en qué medida. Ese es uno de los motivos por los que se empieza con la tercera dosis, porque se teme que con el tiempo pierda efectividad, por lo que se pone a los que tienen más posibilidades de enfermar. Si eso es así y se replica lo que hemos visto que ocurría tras administrar la primera y segunda dosis el nivel de transmisión en ese grupo de edad será menor. Y encima son los que tienen menos movilidad y contacto, no como los que están trabajando activamente, que a lo mejor tienen 40 contactos diarios; en su caso es más reducido. Esa tercera dosis es evidente que los protegerá, pero no creo que el nivel de transmisión en los grupos menores se modifique mucho. Lo que está claro es que ahora estamos en una posición de avance y lo que veo es que la inmensa mayoría de positivos están vacunados.

¿Ahora dónde están encontrando los brotes?

Son brotes familiares. Al principio, cuando empezamos a ver que había de nuevo casos, muchos de ellos eran importados, gente que se mueve, que viaja... Ahora los vemos en comidas, cenas... Se dan en sitios en los que haces actividad sin mascarilla, como el brote entre jugadores del Breogán. Y también, en niños menores de 12 años sin vacunar. Hay algunos casos de niños.

Esto que estamos viviendo ahora —movilidad amplia, con la obligación de mostrar el certificado covid en algunos casos y el uso de mascarilla en interiores, pasando ola tras ola con un techo de casos cada vez más bajo y con menos consecuencias en los hospitales— ¿es la vida normal con covid, es esto convivir con el virus?

Posiblemente. Hay que ver aún si seremos capaces de normalizar esto desde el punto de vista social. En el caso de la gripe no tenemos conciencia nunca, ningún año, de cuántos pacientes tienen gripe, al cien por cien, porque el diagnóstico microbiológico de gripe se reserva para pacientes complicados o ingresados. En el caso del covid, desde el principio, sabemos el cien por cien de casos que hay, lo que genera una alarma que multiplica la que provoca la gripe. Eso lo tendremos que normalizar con el tiempo. ¿Tenemos que conocer el cien por cien de casos de covid? Llegará un momento en el que se hagan las pruebas solo a los que se pongan graves. Hay vacunas que van a limitar no solo el riesgo de enfermedad, sino el riesgo de contagio. A lo mejor ese será el momento en el que se normalizará. Mientras los enfermos vacunados puedan contagiarse y contagiar y siga habiendo gente vulnerable, es el eterno retorno.

Si tengo un solo síntoma de covid, teniendo en cuenta el amplísimo listado de síntomas que pueden ser de covid, ¿conviene que me haga un test de antígenos?

Creo que esa recomendación sigue vigente y que se debe mantener.

¿Hay cierto relax en cuanto a la petición de pruebas, no solo por parte de los pacientes sino también de los sanitarios, asumiendo que mocos y toses pueden deberse a otros virus?

Los médicos siguen con esa alerta. Sí que me han comentado que la gente asume a menudo que lo que tiene es un mero catarro porque meterse en la vorágine de antígenos tiene unas repercusiones para su familia, amigos, compañeros de trabajo... Aunque los contactos estrechos de un positivo, si están vacunados y tienen una prueba negativa, no tienen que aislarse, sí tienen que hacerse una prueba, colaborar con el rastreo para informar de sus contactos y eso también provoca reticencias... El problema ahora es que en la gente vacunada es posible que el covid se manifieste de forma más atenuada.

Como un catarro.

Exacto. Si antes la gente joven minimizaba los síntomas porque ya eran los que menos riesgo tenían de ponerse malos, ahora que ya están vacunados es posible que tengan incluso cuadros clínicos más atenuados y lo banalicen todavía más. Pero hoy está claro que ante síntomas respiratorios hay que hacer antígenos.

"Si no eres conviviente con un familiar mayor la situación ideal sería relacionarme con mascarilla"

¿Percibe relajación en el uso de mascarilla?

Es necesario usarla en interiores y la usamos menos. En estos momentos en los que todos buscamos el exterior, nos sentamos en una terraza con diez amigos y, como es difícil conseguir sitio en otra, ponemos el campamento y tomamos cuatro consumiciones seguidas en la terraza sin ponernos la mascarilla en ningún momento.

¿Se hace a veces un uso más de cortesía que preventivo?

Sí, de cortesía o de miedo a quedar mal. Nos ha quedado como secuela de la pandemia, pero no la usamos de manera racional. Me llama la atención que el 80% de la gente con la que te cruzas por la calle va con mascarilla, aunque vaya solos, pero nos sentamos en una terraza con los amigos y nos la quitamos durante varias horas.

Para visitar a un familiar mayor en su casa, ¿debería usar mascarilla?

Si no es conviviente con esa persona, la situación ideal sería que se relacionara con mascarilla. Ya sé que eso no se va a hacer, pero hay que ver qué riesgo se quiere asumir. Evidentemente, si tiene síntomas de catarro, no vaya a ver a su padre. Con cualquier tipo de síntoma respiratorio yo no iría a ver a mi padre. No es lo mismo el planteamiento hace mes y medio, cuando apenas había transmisión, que ahora que sí la hay. Hay que tenerlo en cuenta.